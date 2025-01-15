Tatil ve sağlık turizmiyle Türkiye her yıl milyar dolarlık gelir elde ederken, NATILLUS tarafından organize edilen eğitim turizmiyle de yılda binlerce öğrenci kültür elçisi olarak Bursa’da ağırlanıyor.

Seva Holding bünyesinde faaliyet gösteren NATILLUS, kültür ve eğitim programlarıyla binlerce öğrencinin geleceğine ve eğitimine yön verirken, sadece Türkiye’de değil, dünyada fark ettirmeye devam ediyor. NATILLUS Programı, 95 ülkedeki 600 acentesiyle, her yıl 8-18 yaş arası öğrencileri Türkiye’deki yaz ve kış kamplarında ağırlayarak katma değeri yüksek bir ‘yerinde ihracat’ gerçekleştiriyor.

NATILLUS’un programları kapsamında Moğolistan’dan gelen 25 öğretmeni okullarında misafir eden Seva Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Özel Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Şahinkaya, “NATILLUS eğitim turizmi şirketimiz, dünya üzerinde 95 ülkede 600 üzerinde acenteyle hizmet veriyor. Bu program kapsamında Moğolistan’dan gelen öğretmenlere hem eğitim sistemimizi tanıttık hem de Türkiye’nin kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı sunduk. Bir hafta boyunca öğretmenlerimizle eğitim çalışmaları ve kültürler arası etkileşim gerçekleştirdik” dedi. Şahinkaya, “Dünyadan Türkiye’ye eğitim turizmi kapsamında yaz okullarına ve diğer dil öğrenme programlarına öğrencilerin yanı sıra öğretmenleri de getiriyoruz. Öğretmenlerimizi Türkiye’deki eğitim faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmek istiyoruz. Bu çerçevede Moğolistan Güney Kobi eyaletinin yetkilileri bizimle iletişime geçerek birlikte kültürler arası değişim ve eğitim çalışması yapmak istedi. NATILLUS programları ile eyaletlerinde var olan 14 okulun 25 öğretmenini Bursa’da ağırladık. Misafir öğretmenlerimiz bir hafta boyunca okullarımızdaki eğitim faaliyetlerine katıldılar. Farklı alanlarda eğitimler vermemizin yanı sıra Türkiye’nin de kültürel tanıtımına katkıda bulunacağız” dedi.

Yaz ve kış kamplarının kendileri için bir ideal olduğunu ifade eden Şahinkaya, “Ülkemizden yaz veya dil okullarına İngiltere’ye, Amerika’ya çok sayıda öğrenci gidiyor. Dolayısıyla onların ekonomilerine ve sosyal hayatlarına katkıda bulunuyor. NATILLUS eğitim programlarını ilk etapta ‘Türk rüyası’ adı altında 8 yıl önce başlattık. Biz de dünyadan eğitim turizmi çerçevesinde ülkemize öğrencileri getirmeyi planladık. Ancak Türkiye’ye gelen öğrencilerin yaşları genellikle 18 yaş üzeri oluyor. 18 yaşından sonra üniversite öğretimi için gelen öğrenciler, kültür elçisi olarak farklı ülkelere dağılıyor. Bu noktada çok ciddi bir çalışma ve emek var. Ancak 18 yaşının geç olduğu iddiasıyla yola çıktık. 8-18 yaş arasındaki çocukları yaz okulları, kış okulları ve farklı kültürel eğitim programları çerçevesinde Türkiye’de ağırlıyoruz. Bu programlar2 hafta, 3 hafta veya aylık olarak değişiyor” dedi.

Türkiye’ye gelen 8 ve 18 yaş arası öğrencilere sadece eğitim değil, kültürel gezilerde düzenlediklerini belirten Şahinkaya, “Gelen öğrencilere, İngilizce ve farklı yabancı dil eğitimi veriyoruz. Bu yabancı dil eğitimiyle beraber çocuklarımız ülkemizi tanıyorlar. Türkiye’ye bir bağları oluşuyor. Ondan sonraki senelerde kendileri turistlik amaçlı ya da eğitim amaçlı geliyorlar. Dolayısıyla 8-18 yaş programlarla ülkemizi, dünyadaki öğrencilere tanıtıyoruz. Peru’dan Çin’e kadar her bölgede acentemiz var. Binlerce öğrenciyi Türkiye’ye getiriyoruz” diye konuştu.