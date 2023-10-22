Son zamanlarda Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleşen eğitim çalışanlarına yönelik şiddete, Adana’daki eğitim sendikaları tepki gösterdi.

Adana Valiliği önünde onlarca eğitimci ile basın açıklaması düzenleyen sendikalar; okullarda yaşanan şiddet olaylarının tekrar etmemesi, eğitimcileri şiddetin hedefi haline getiren uygulamaların son bulması, somut ve kalıcı çözümler üretilmesi için çağrıda bulundu. Bir konuşma yapan Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, adına ’Belediye Modeli’ dedikleri okullara öğrenci sayısına göre bütçe aktarılması hususunu gündeme getirdi.

Öğretmene yönelik şiddetin sadece öğretmenlerin ya da eğitim çalışanlarının sorunu olmadığını, toplumsal bir sorun olduğunu dile getiren Başkan Sezer, "Bu sorunun çözümü ülkemizin de geleceğine olumlu olarak direkt etki edecektir. Kendisini güvende hisseden öğretmenlerimiz derslerine daha çok yoğunlaşacak, öğrencileri ile daha çok vakit geçirebilecek ve gelecek nesilleri daha sağlıklı bir şekilde inşa edebilecektir. Aynı zamanda Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi olarak yıllarca bir hususa dikkat çektik. Adına ’Belediye Modeli’ dediğimiz ve bütçeden okuldaki öğrenci sayısına göre okul yönetimlerine pay aktarılmasını talep ettiğimiz projemizin hayata geçirilmesini eğitim çalışanlarına şiddetin önüne geçecek bir adım olarak görüyoruz. İki yıldır kısmen uygulanan bu modelin kanuni altyapısının hazırlanması ve doğru yöntemlerle okulların ihtiyaçlarının tamamen çözecek şekilde ayarlanması gerekir. Böyle olursa okullarımızdaki en büyük iki problem olan güvenlik ve hijyen meselesi de çözüme kavuşmuş olur. Belediye Modeli doğru bir şekilde okullarımızda uygulanırsa o zaman okul yönetimleri ve öğretmenler de veliler ile karşı karşıya gelmezler. Okulun tüm ihtiyaçlarını da çok kolay bir şekilde giderebilirler" diye konuştu.

Basın açıklaması sırasında öğretmenler, eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin son bulmasıyla ilgili çeşitli sloganlar attı.