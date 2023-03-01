Bodrum Belediyesi eğitim öğretim destekleri çerçevesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), ilkokul ödev ve ders hazırlık kurslarına devam ediyor.

Bodrum Belediyesi eğitim öğretim destekleri çerçevesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), ilkokul ödev ve ders hazırlık kurslarına devam ediyor.

Umurça Parkı Nazım Hikmet Kütüphanesi, Mumcular Kütüphanesi, Etrim’deki Hüseyin Hakkı Tonguç Tarım Okulu, Turgutreis Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde ücretsiz gerçekleştirilen destek kurslarında toplamda 200’ün üzerinde öğrenci kurs görüyor. Hafta sonu ve hafta içi öğrencilerin okul saatlerine göre düzenlenen kurslar, 4 aydır devam ediyor.

Mumcular’da gerçekleştirilen kurslarda görevli Matematik Öğretmeni Edibe Sultan Ayyıldız, “Özel ders ve özel kurs merkezlerine herkesin ekonomik olarak ulaşması pek mümkün olmuyor. Belediyemizin öğrencilere böyle bir fırsat sunması gerçekten çok güzel. Matematik, Türkçe derslerinin yanında ilkokul öğrencileri için sınıf öğretmenlerimiz görev alıyor.” dedi.

Kursların deprem bölgesinden gelen öğrencileri de kapsadığını belirten Ayyıldız şöyle konuştu:

“Deprem bölgesinden gelen öğrencilerimizin de bu fırsattan yararlanması adına herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Turgutreis’te başlayan öğrencilerimiz var. Hem eğitim öğretimlerine destek olmak hem de onların adapte olmasını sağlamak adına bu çok önemli.”

Kendi doğup büyüdüğü mahallede öğrencilere yardımcı olabilmenin kendisini ayrıca mutlu ettiğini ifade eden Türkçe Öğretmeni Büşra Yabacı, “Öğrencilerimizle bire bir iletişim kurarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kurslarda dördüncü ayımıza girdik. Velilerle bire bir iletişim halindeyiz. Dönüşler çok güzel, çocuklarının severek geldiklerini söylüyorlar. Bundan dolayı da ayrıca mutluyuz.” dedi.

İlkokul öğrencilerine ödev ve ders hazırlık kursları veren Sınıf Öğretmeni Deniz Koca, “İlkokul öğrencilerimizle haftada 4 ders gerçekleştiriyoruz. Matematik ve Türkçe derslerinde okula takviye olarak yardımcı oluyoruz. İlkokul grubu çok yoğun geçiyor. Ailelerin ilgisi de çok güzel, öğrencileri düzenli olarak getirmeye dikkat ediyorlar. Bizi arayarak çocuklarının derslerinde gözle görülebilir bir ilerleme olduğunu söyleyen veliler var. Bu da bizi çok mutlu ediyor.” şeklinde konuştu.

Deprem mağduru öğrenciler de kurslara katılıyor

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen kurslara deprem bölgesinden gelen öğrenciler de belirli bir programla dahil edildi. Farklı illerden gelen ve Bodrum’da yaşamını bir süre sürdürecek olan deprem mağduru öğrencilerin motivasyonunu artırmak, derslerine destek olmak amacıyla kurslara katılımı sağlanıyor. Talep eden öğrenciler ve aileler detaylı bilgiyi 444 00 48’den alabilecek.