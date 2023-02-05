Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen toplantıya Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın yanı sıra ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Erol Ürküt, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ve yetkililer katıldı.

Toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay tarafından sunum gerçekleştirildi. Sunumun ardından Muğla genelinde güvenli eğitim öğretim ortamı sağlamak amacıyla okullar ve çevrelerinde alınacak önlemler görüşüldü.

2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülmesi, okullarda alınacak güvenlik tedbirleri ve servis araçlarının faaliyetlerine yönelik Muğla Valisi Orhan Tavlı Başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

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