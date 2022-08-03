Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve Özel Eğitim Kurum Müdürleri bir araya geldi. Eğitim öğretim faaliyetleri hakkında durum değerlenmesi yapılarak bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, eğitim kurumlarında yapılabilecek çalışmalar konuşularak müdürlerin görüş ve önerileri dinlendi.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre başkanlığında, Özel Eğitim Kurum Müdürleri ile bir araya gelinerek eğitim-öğretim durum değerlendirilmesi yapıldı.

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