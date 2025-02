Karabük İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş başkanlığında "Eğitim Öğretim Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevi’nde düzenlenen toplantıya; merkez ilçe ve İl Millî Eğitim Müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş,eğitim alanında yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve gelecek dönem hedeflerinin belirlenmesi üzerinde durdu. Akbaş, şu ifadelere yer verdi:

"Birlik ve beraberlik içerisinde tüm iş ve işlemlerimizi idame ettirmeye devam ettirmeliyiz. Güçlü bir yönetici kadromuz bulunmaktadır. Bu kadrolarımızla her daim yaptığımız işler bizi başarıya sevk edecektir. Aramıza yeni katılan yöneticilerimiz bulunmaktadır. Onlara da yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Sizlerle eğitimin her alanına dokunuşlar sağlıyoruz. Bir iş yapıyorsak mutlaka mevzuat ve yönetmelik çerçevesinde yapmalıyız. Bu anlayışla çalışırsak her yönden güçlü oluruz. Maarif davamıza hep birlikte sahip çıkmalıyız. Maarif davamıza vermiş olduğunuz desteklerden ötürü teşekkür ediyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum."

Toplantıda, eğitim öğretim faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi, yeni projeler ve iş birliği imkanları ele alındı.