Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, 6 Şubat’taki asrın felaketi sonrasında yaraların sarılması için gönüllü olarak fedakarca emek veren eğitim neferlerine, başarı ve üstün gayret belgesi takdim edildi.

Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki öğretmenler ve personeller, asrın felaketinin ilk anından itibaren kendileri de birer depremzede olmalarına rağmen hemşerilerinin yardımına koşmak için seferberlik ruhu ile sahada yerini aldı. Enkazdan can kurtarılması, yardım malzemeleri dağıtımı, yemek yapımı, çadır kurulumu gibi çalışmalar başta olmak üzere depremzedelere el uzatarak onlara umut olan eğitim neferleri, cansiperane çalışmalarıyla gönüllerde taht kurdu. Eğitim neferlerinin bu fedakarlığı, başarı ve üstün gayret belgesi ile karşılık buldu.

310 eğitim neferine belge takdimi için Misakı Milli Toplantı Salonu’nda program düzenlendi. Programa, Diyarbakır Vali Yardımcısı Elbistan Kaymakam Vekili Murat Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Kırılmaz, Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin ve belge alacak personeller katıldı.

Burada değerlendirme yapan Elbistan Kaymakam Vekili Murat Yıldız, eğitim neferlerinin afete dair her alanda gönüllü olarak saf tuttuğunu söyledi.

Eğitim neferlerinin fedakarlığını ‘İyi ki varsınız’ ifadesi ile takdir eden Yıldız, “6 Şubat depremi sonrasında bu memleket bizim, bu memleket için gün bugün diyerek geride bıraktığımız 131 gün boyunca kamu görevlerinin çok ötesinde yaraların hızla sarılması için yanımızda gönüllü olarak saf tuttunuz. Tereddüt etmeden, üstün gayretle, afete dair her alanda yorgunluk bilmeden çalışan, bu memlekete ve insanına fedakarca emek veren eğitim camiamızın neferlerine teşekkür ediyoruz. Bu memleket ve bu memleketin insanı için ne büyük fedakarlıklar yaptığınızın umut dolu emeklerinizin şahidi bizzat benim. İyi ki varsınız öğretmenlerim. Emeklerinize, gayretlerinize sağlık” şeklinde konuştu.

Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin de, hangi görevde olursa olsun tüm eğitim neferlerinin depremin ilk anından itibaren şehirleri ve insanları için seferber olduğuna dikkat çekti.

Son 9 ayda toplam 547 başarı belgesi verdiklerini hatırlatan Çetin, eğitim neferlerinin, yaralara merhem olmak için ’benim olmadığım yerde kimse yoktur!’ şiarıyla hareket ettiğinin altını çizdi.

Çetin, “Bu şehir sizlere minnettardır. Birlik ve beraberlik ruhuyla payitaht şehrimizde yaraları sarmak için gösterdiğiniz fedakarlık için fert fert hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra eğitim neferlerine başarı ve üstün gayret belgeleri takdim edildi.

Programın sonunda, milli eğitim camiası da sürpriz yaparak Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin’e, deprem sürecindeki çalışmalarından dolayı plaket takdim etti.