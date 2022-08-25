Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Anaokulu ve Ana sınıfları için hazırlanan eğitim materyalleri Malatya’da okullara ulaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Anaokulu ve Ana sınıfları için hazırlanan eğitim materyalleri Malatya’da okullara ulaştı.

Malatya Milli Eğitim İl Müdürü Hatice Özdemir, eğitim materyallerinin Malatya’ya ulaşmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Millî Eğitim Bakanımız Mahmut Özer, Bakanlığımızca başlatılan okul öncesi eğitim seferberliği çerçevesinde bin 400 anaokulu ve 10 bin ana sınıfı için hazırlanan eğitim materyali ve donatım malzemelerini taşıyan tırları dün uğurladı. Bu çerçevede Bakanlığımızca gönderilen eğitim materyalleri bugün okullarımıza ulaştı” şeklinde konuştu. Özdemir, “Türkiye geneline anaokulu ve ana sınıfı eğitim materyallerini taşıyan tırların ikisi ilimize geldi” dedi.

Anaokulu ve ana sınıfı okulların temizlik malzemesinden kırtasiye malzemesine, onarımından atölye donatımına kadar ihtiyaçları karşılanıyor.