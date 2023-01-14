Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Rehberlik Araştırma Merkezleri tarafından il genelindeki tüm kantin çalışanları, güvenlik görevlileri, yardımcı personel, servis şoförleri ve çalışanlarına ’Öfke ve Stres Yönetimi Semineri’ verildi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Rehberlik Araştırma Merkezleri tarafından il genelindeki tüm kantin çalışanları, güvenlik görevlileri, yardımcı personel, servis şoförleri ve çalışanlarına ’Öfke ve Stres Yönetimi Semineri’ verildi.

Aydın Hacı Kadriye Arslan Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından; Efeler, Köşk, İncirliova, Çine, Karpuzlu ve Koçarlı ilçelerinde görev yapan 97 personele, Söke Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından; Kuşadası, Didim, Germencik ve Söke ilçelerinde görev yapan 405 personele, Nazilli Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından da Kuyucak, Karacasu, Buharkent, Yenipazar, Sultanhisar, Bozdoğan ve Nazilli ilçelerinde görev yapan 478 personele ’Öfke ve Stres Yönetimi Semineri’ verildi. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görev yapan psikolojik danışmanların verdiği seminerden il genelinde toplam 980 personel faydalandı. 11-12-13 Ocak 2023 tarihlerinde tüm ilçelerde eş zamanlı olarak verilen seminerlerde, çalışma ortamında oluşabilen doğal stres sonucu kaçınılması gereken söz ve davranışların yanı sıra öfke ile ilgili doğru bilinen yanlışlar, öfkenin bedene yansıması, öfkeye neden olabilecek içsel ve dışsal faktörler, nefes egzersizi ve öfke yönetimi konuları anlatıldı.

Çalışma ortamının huzuru için konunun önemine değinen Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, yaptığı açıklamada, "Alanında uzman arkadaşlarımızın personelimize vermiş olduğu bu seminerler vesilesiyle kurumlarımızda daha pozitif bir çalışma atmosferi oluşacağına inanıyorum. Öfkeyi kontrol edebilmek, stres altında oluşabilecek olumsuzlukları en aza indirmedeki en büyük yardımcımızdır. Bu durum sadece iş hayatımız için değil, sosyal hayatımızda da daha bilinçli hareket etmemizi sağlar. Daha önemlisi ise; çocuklarımız evde, serviste, okulda, kantinde ve sosyal alanlarda bizlerle birlikte ve bizler onların doğru davranışları kazanabilmeleri adına örnek olmalıyız. Bu nedenle verilmiş olan seminerler büyük önem taşımaktadır. Personelimize tüm detaylarıyla gerekli eğitimleri veren psikolojik danışmanlarımız başta olmak üzere koordineyi sağlayan tüm mesai arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.