Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından dördüncüsü düzenlenen, “EĞİTİM” temalı Uluslararası Karikatür Yarışması’nın kazananlarına ödülleri Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde 7 Temmuz tarihinde düzenlenecek olan tören ile verilecek.

65 ülkeden 412 eser sahibi 1324 adet karikatürle katıldı

Uluslararası Karikatür yarışmasına Türkiye’nin yanı sıra, İngiltere, Amerika, Meksika, Japonya, Fransa, Kazakistan, İtalya, Polonya, Belçika, İran, Hırvatistan, İspanya olmak üzere 65 ülkeden 412 eser sahibi 1324 adet karikatürle katıldı.

Yarışmanın birincisi iran’dan Ali Rastroo

Eğitim konulu uluslararası karikatür yarışmasında İran’dan Ali Rastroo birinci, Kazakistan’dan Galym Boranbayev ikinci olurken Belçika’dan Luc Vernimmen’de üçüncü oldu.

Karikatür yarışmasında İstanbul’dan Musa Gümüş, Balıkesir’den Ahmet Esmer ve Eskişehir’den Mehmet Zeber mansiyon ödülüne layık görüldü. Yarışmada 18 yaş altı ödülünü İzmir’den İlayda Katfar ve Sinop’tan Deniz Nur Aktaş kazanırken Balıkesir’den Önder Önerbay’da Necati Abacı Özel ödülünü kazandı.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde 7 Temmuz Cuma günü saat 15.00’da düzenlenecek olan ödül törenine, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün yanı sıra birçok sanatseverin de katılması bekleniyor.