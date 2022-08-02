Eğitim Kolektifi Platformu Kurucusu Aylin Göçmen, köy okullarını yönetmelik değil, kapsamlı bir kırsal eğitim politikasının hayata geçirebileceğini savundu.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin kanayan yarası taşımalı eğitim sistemi; yıllar içerisinde 17 bin köy okulunun kapanmasına ve öğrenci sayısı ile eğitim kalitesinin azalmasına yol açtı.

Üstüne üstlük köyden kente göçün yoğunlaşması, köydeki tarım ve hayvancılık üretiminin yok olmasının da temel nedeni yine taşımalı eğitim sistemi oldu.

Son dönemde MEBin yaptığı yönetmelik değişikliği ise köy okullarının yeniden açılacağı yönünde beklenti oluşturdu.

Yönetmelikteki değişikliklerin köy okullarını yeniden hayata geçirmeye yetmeyeceğini savunan Eğitim Kolektifi Platformu Kurucusu Aylin Göçmen; bütçe aktarılmadan, öğretmen atamaları olmadan sadece yönetmeliğin uygulamada yetersiz kalacağını belirtti ve Köy okullarını tamamen kaybedebiliriz uyarısında bulundu.

Türkiye'de 33 yıldır uygulanan Taşımalı Eğitim Sistemi'nde süreçte 17 bin köy okulunun kapanmasıyla eğitim kalitesinin düştüğünü ifade eden Göçmen, "Özellikle kız çocuklarının eğitimden mahrum kalması, köyden kente göç ve köy ekonomisinde düşüş vb. pek çok sonucu da beraberinde getirdi. Taşımalı sistem Türkiyenin kanayan yarası olmuşken MEBin yönetmelikte yaptığı değişiklik köy okullarında yeniden ders zili çalacağını müjdelese de bu yönetmelik, köy okullarını geri getirmeye yetmeyecek" dedi.