16 günlük sömestr tatili başladı. 6 Şubat’ta okullar açılacak ve öğrenciler ders başı yapacak. YKS hazırlığında olan aday öğrenciler için iki haftalık ara tatilin çok önemli olduğuna vurgu yapan Eğitim Koçu Hatice Nilgün Akçay, “Öğrencilerin kendilerini değerlendirebildiği, artılarını ve eksikliklerini belirlediği, kendilerine uygun bir planlama hazırlayacağı güzel bir dönem. Bu dönemde uzun molalar vermek de ihmal edilmemeli” dedi.

16 günlük sömestr tatili başladı. 6 Şubat’ta okullar açılacak ve öğrenciler ders başı yapacak. YKS hazırlığında olan aday öğrenciler için iki haftalık ara tatilin çok önemli olduğuna vurgu yapan Eğitim Koçu Hatice Nilgün Akçay, “Öğrencilerin kendilerini değerlendirebildiği, artılarını ve eksikliklerini belirlediği, kendilerine uygun bir planlama hazırlayacağı güzel bir dönem. Bu dönemde uzun molalar vermek de ihmal edilmemeli” dedi.

Milyonlarca öğrenci 16 günlük tatiline başladı. Tatil döneminin ikiye bölünmesi tavsiyesinde bulunan Eğitim Koçu Hatice Nilgün Akçay, “İlk olarak öğrenciler, bir dönem nasıl geçti, meslek hedefimde kararlı mıyım? diye kendilerine sormalı. İkinci aşama olarak, ilk değerlendirmeleri evet ise, bireysel çalışma programı hazırlayabilirler. Hayır ise kendilerine uygun meslek belirleyebilirler” ifadelerini kullandı.

Meslek seçimine dikkat

Çalışma planının ilk aşaması, hedefte kararlılık olduğunu belirten İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Eğitim Koçu Hatice Nilgün Akçay, “Ben bu mesleği, bu sebeple yapabilirim” diyebiliyor muyuz? Kendimize sormalıyız. Peki, bunu nasıl anlayabilirler? “Sen kesinlikle doktor olmalısın çok merhametlisin. Avukat ol. Ağzın çok iyi laf yapıyor” dendiğinde o işi mi tercih etmeliyim? Tabii ki hayır. Örneğin, sağlık düşünen aday öğrencileri hastanede bir gün zaman geçirebilir. Hatta hastanelerin acil servisleri karar vermek için daha uygun olacaktır. Mühendislik düşünen aday öğrencileri bulunduğu ilde alanıyla ilgili fabrika varsa ricada bulunarak orada bir gün geçirebilir. Hukuk düşünen aday öğrenciler de adliyelerde halka açık olan bazı duruşmalara katılabilir ve kendimi bu salonda, bu kürsüde nasıl görüyorum sorusunu sorarak değerlendirme yapabilir” dedi.

“Kendinizi değerlendirin”

Kazanılan başarıdan sonra “bana uygun değilmiş, yanılmışım” diyerek vazgeçilmesinin üzüntüye sebep olabileceğinin altını çizen Akçay, “Zaman en büyük kavram, dünü satın alamayız ama dünden, bugüne büyük kazanımlar çıkarabiliriz. Tatilin ilk haftası adayların kendisini değerlendirebileceği ve doğru meslek seçimi yapabileceği güzel bir dönem” şeklinde konuştu.