Düzce TÜGVA’nın ihtiyaç duyabileceği ortaokul ve lise tüm dersler eğitiminin geliştirilmesi ve eğitim öğretim desteği sağlanması konularında Özel Düzce Açı Eğitim Kurumu tarafından uygun görülen şartlarda eğitim desteği verecek.

Özel Düzce Açı Eğitim Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Erdinç, TÜGVA Düzce Temsilcisi Ersoy Mutlu tarafından imzalandı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Düzce Temsilciliği ile Özel Düzce Açı Eğitim Kurumu arasında yapılan eğitim işbirliği protokolü düzenlenen törenle yapıldı.

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