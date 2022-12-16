Eğitim-İş Mersin Şube Başkanlığı Yüksek Enflasyon döneminde , Ekonomik sıkıntılarla verilen mücadele sürecinde Öğretmenlerin verdiği mücadeleyi anlatan sanatsal bir çalışmaya imza atıyor.

Eğitim İş Mersin Şube Başkanlığı ' Öğretmen Ali ' ile sendikal faaliyetlerin yanı sıra sanatta da etkili bir performans sergilemek için Mersinlilerle buluşuyor.

Bir Öğretmenin yaşanılan yüksek enflasyon oranalrına bağlı ekonomik ve sosyal sıkıntıları , öğrencilerine duyduğu sevgiyi anlatan ' Öğretmen Ali ' canlı performansı 17 Aralık 2022 Cumartesi Saat 15.00'te Mersinlilerle buluşuyor.

Proğram hakkında MERSINTIME'a açıklamda bulunan Şube Başkanı Yakup Tekin , '' Eğitim-İş olarak eylemler , etkinlikler , basın açıklamaları yaptık. Şimdi sendikamızın sanatsal yönünü göstermek için farklı bir çalışmayı gerçekleştireceğiz.

Bir öğretmenin, yaşanılan yüksek eflasyon oranlarına bağlı ekonomik ve sosyal sıkıntılarını , öğrencilerine duyduğu sevgisini anlatan "Öğretmen Ali" adlı idealist bir öğretmen karakteri yarattık.

17 Aralık Cumartesi günü saat : 15.00 te sahildeki Büyükşehir Belediye Nikah ve Etkinlik Salonunda Basına ve kamuoyuna canlı performans olarak sunacağımız tanıtım kokteylimize katılımınızı bekliyoruz '' dedi.