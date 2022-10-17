Yazar ve şair Devran Sinanoğlu geçen yıl başlatmış olduğu "Sağlıklı Bir Gelecek İçin Kitap Okumalı ve Okutmalıyız" projesiyle beraber yürüttüğü "Okumak İstiyorum Hayallerime Umut Olur Musun?" sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Diyarbakır’da 3 bin 200 öğrencinin yıllık kırtasiye ihtiyaçlarını gelen desteklerle karşıladı.

Yazar ve şair Devran Sinanoğlu geçen yıl başlatmış olduğu "Sağlıklı Bir Gelecek İçin Kitap Okumalı ve Okutmalıyız" projesiyle beraber yürüttüğü "Okumak İstiyorum Hayallerime Umut Olur Musun?" sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Diyarbakır’da 3 bin 200 öğrencinin yıllık kırtasiye ihtiyaçlarını gelen desteklerle karşıladı.

Yazar ve şair Devran Sinanoğlu geçen yıl başlatmış olduğu "Sağlıklı Bir Gelecek İçin Kitap Okumalı ve Okutmalıyız" projesiyle beraber yürüttüğü "Okumak İstiyorum Hayallerime Umut Olur Musun?" Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Diyarbakır’da 3 bin 200 öğrencinin yıllık kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladı. Kitaplarının gelirlerini öğrencilere bağışlayan yazar Sinanoğlu, Diyarbakır’ın farklı ilçelerindeki köyleri ziyaret ettiklerini, bu köy ziyaretlerinde muhtarların ve öğretmenlerin yardımıyla maddi durumu iyi olmayan öğrencileri tespit ettiklerini söyledi.

“Hayırseverlerin gönderdikleri ve bizim aldığımız kırtasiye ürünlerini ihtiyacı olan öğrenci kardeşlerimize ulaştırdık” diyen Sinanoğlu, “En son çalışmamızı okullar yeni açıldığı zaman eylül ayında Karacadağ bölgemizde yaptık. Oradaki 150 öğrencimize kırtasiye malzemeleri gönderdik. Kırtasiye ürünlerimiz arasında, çanta, defter, kalem, silgi, kalemtıraş, boya gibi malzemeler mevcuttur. Daha çok kız öğrencilerine yönelik yardımda bulunuyoruz. Maalesef kız çocuklarımız hak ettikleri değeri Ortadoğu coğrafyasında bulmuyor. Bizde bir nebzede olsa onlara nefes olmak istiyoruz, onların sesine can katmak için çabalıyoruz. Kız çocukları, erkeklere göre daha titiz ve çalışkandır. Dünyayı erkekler kirletiyor, kadınlar temizliyor. Kadınlarımızın kıymetini bilelim, kızlarımızı okutalım” dedi.