Diyarbakır Kocaköy Çok Programlı Anadolu Lisesinde eğitimciler, seferber olup başlattıkları kitap kampanyasıyla 10 bin kitaplı kütüphane kurarak öğrencilerini hem üniversiteli yaptı hem de üst üste erasmusa gönderdi.

Diyarbakır Kocaköy Çok Programlı Anadolu Lisesinde eğitimciler, seferber olup başlattıkları kitap kampanyasıyla 10 bin kitaplı kütüphane kurarak öğrencilerini hem üniversiteli yaptı hem de üst üste erasmusa gönderdi.

Diyarbakır’ın yaklaşık 17 bin nüfuslu Kocaköy ilçesindeki eğitimciler, eğitimde başarılara koşmak için seferber oldu. Eski okul müdürü, şimdiki Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kadri Kılıç ve 12 öğretmen, sosyal medyadan "Bu bahar umutlarımız kitap açsın" adlı kitap kampanyası başlattı. Kocaköy Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de destek verdiği kampanya büyük ilgi gördü. Yurt içi ve yurt dışından bağışlanan kitap sayısı 10 bini aşınca, Kocaköy Belediyesince okulun atıl durumdaki bir odası kütüphaneye dönüştürüldü.

Geçtiğimiz yıl açılışı yapılan ve 16 yıl hizmetli olarak görev yapan Mehmet Yıldız’ın adının verildiği kütüphanede kitap, bilgisayar, satranç ve ders çalışma masaları yer alıyor. Okulun yöneticileri, kurdukları kütüphanenin meyvelerini almaya başladı. Geçen yıl 6 öğrencisini üniversiteli yapan okul, bu yıl sayıyı 15’e çıkarıp, ikinci kez erasmusa hak kazanma başarısı göstererek hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Kocaköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Akdoğan, okullarının çok programlı Anadolu lisesi olarak hizmet vermekte olduğunu söyledi. 26 derslik ve 783 öğrenci mevcutlarının olduğunu aktaran Akdoğan, “Okulumuzda farklı branşlarda eğitim-öğretim verilmektedir. Tekstil alanında çorap üretimi olarak çalışmalarımız var. Okulumuzda arkadaşlarımızın ortak çabası sonucu kitap kampanyası başlatılmış olup 10 bin kitaptan oluşan bir kütüphanemiz mevcut. Bu kitapların bir araya gelmesinden dolayı öğrenci başarısında artış olduğunu da gözlemledik. Geçen yıl bu okulumuzda 6 öğrencimiz üniversiteye yerleşirken, kütüphane kurulduktan sonra 15 öğrencimiz üniversiteye yerleşti. Bu da öğretmen arkadaşlarımızın ortak çalışması sonucunda, öğrencilerin doğru yönlendirilmesi ile ortaya çıkan bir başarıdır” dedi.

“2022 yılında Türkiye çapında 65 proje geçerken, bunun bir tanesi de okulumuza uygulanacak”

“Geçen yıl öğrencilerimiz ilk defa erasmus projesi sonucunda yurt dışı programlarına katıldı” diyen Akdoğan, “Bu programa katılmak onlarda apayrı bir heyecan oluşturdu. Okul idaremiz ve öğretmenlerimiz bunu gördükten sonra tekrar bir proje hazırlayacak. 2022 yılında Türkiye çapında 65 proje geçerken bunun bir tanesi de okulumuzda uygulanacak. Tek hedefimiz, bundan sonra öğrencilerimizi yüzde yüz üniversiteye yerleştirmek” ifadelerini kullandı.

“Bu sene sayımızı 15’e çıkardık; ilçeler bazında birinci sıradayız”

Okul Müdürü Sidar Erkuş, 10 bin kitap sayısı ile Diyarbakır’da birinci sırada olduklarını ifade etti. Hedeflerinin kitap sayısını 15 bine ulaştırmak olduğunu dile getiren Erkuş, “Geçen sene 6 öğrencimiz üniversiteli oldu, bu sene sayımızı 15’e çıkardık. Bu ilçeler bazında birinci sıradayız. Yüzde 250’lik bir artış oranı yakaladık. Önümüzdeki sene için hedeflerimiz ise tüm öğrencilerimizi üniversiteye yerleştirmeye çalışmaktır” şeklinde konuştu.

Okulun son sınıf öğrencilerden Nevin Dülge ise okula kütüphane kurulmasının öncelikle öğrencilerin ufkunu açtığını kaydetti. Öğrencilerin görmedikleri, duymadıkları yerleri kitaplardan öğrendiği değerlendirmesinde bulunan Dülge, “Hocamızın dediği gibi, kütüphaneyi çok aktif kullanıyoruz. Kitapların, üniversite sınavlarına hazırlanırken soru çözümlerinde çok faydası var” diye konuştu.