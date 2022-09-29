22 yaşındaki bilgisayar mühendisliği öğrencisi Mehmet Akbulut’a dil eğitim için gittiği ABD’de araba çarptı, yaklaşık 900 metre sürüklendi. Ayaklarından ağır yaralanan ve ambulans uçakla Türkiye’ye getirilen Akbulut, “Çok zor zamanlardı. Amerika’daki doktorlara yürüyebilir miyim diye sorduğumda ‘bilmiyoruz, yüksek ihtimalle yürüyemezsiniz’ dediler. Çapa’daki doktorlar ise tekrar yürüyebileceğimi belirtti. Bana çok büyük bir umut kaynağı oldu. Sağlık konusunda cidden çok ilerideyiz, Amerika’da hastanede yatarken çok iyi anladım, Türkiye bir sağlık cenneti” dedi.

22 yaşındaki bilgisayar mühendisliği öğrencisi Mehmet Akbulut’a dil eğitim için gittiği ABD’de araba çarptı, yaklaşık 900 metre sürüklendi. Ayaklarından ağır yaralanan ve ambulans uçakla Türkiye’ye getirilen Akbulut, “Çok zor zamanlardı. Amerika’daki doktorlara yürüyebilir miyim diye sorduğumda ‘bilmiyoruz, yüksek ihtimalle yürüyemezsiniz’ dediler. Çapa’daki doktorlar ise tekrar yürüyebileceğimi belirtti. Bana çok büyük bir umut kaynağı oldu. Sağlık konusunda cidden çok ilerideyiz, Amerika’da hastanede yatarken çok iyi anladım, Türkiye bir sağlık cenneti” dedi.

Düzce Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği okuyan 22 yaşındaki Mehmet Akbulut, 14 Haziran’da dil eğitimi için ABD’ye gitti. Burada eğitimi sürerken iddiaya göre 28 Ağustos’ta akşam 21.00 sıralarında bisiklet kullandığı esnada Akbulut’a araba çarptı ve yaklaşık 900 metre sürüklendi. Kazanın ardından Amerika’da tedavi altına alınan sırtında ve dizlerinde yaralar meydana gelen, ayaklarında önemli doku kayıpları yaşanan genç, tedavisinin Türkiye’de devam etmesini talep etti. Bunun üzerine gerekli yazışmalar yapıldı, Türk hekimler Amerikan meslektaşlarıyla irtibata geçti. Hastaya ilişkin durumun analiz edilmesinin ardından hasta ambulans uçakla yaklaşık 2 hafta önce Türkiye’ye transfer edildi. İstanbul Üniversitesi- İstanbul Tıp Fakültesi’ne getirilen yaralı genç için hemen tedavi çalışmaları başladı. İstanbul Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ufuk Emekli ve ekibi üniversite öğrencisi genci sağlığına kavuşturmak için işlemler gerçekleştirdi. Genç öğrenci, Amerika’da kendisine yüksek ihtimalle yürüyemeyeceğinin söylendiğini anlatırken İstanbul Tıp Fakültesi’ndeki tedaviyle yürüyebileceğini öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını anlattı. Prof. Dr. Ufuk Emekli ise genç öğrencinin başarıyla devam eden tedavisine ilişkin bilgi verdi.

"Çok üzüldüm, çok zor zamanlardı, geldiğim için çok mutluyum"

Amerika’da yaşadığı kazayı anlatan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Mehmet Akbulut, “ABD’de kısa süreli bir dil eğitimine gittim, orada bir kaza geçirdim ve şu an buradayım. 28 Ağustos’ta akşam 21.00 sıralarında oldu kaza, araç bana çarptı, 900 metre altında sürükledi. Orada kısa süreli bir tedavi gördüm, memnun olmadığım için ambulans uçak aracılığıyla buraya getirildim. Çok üzüldüm, çok zor zamanlardı, geldiğim için çok mutluyum. En çok mutlu olduğum şey ise buradaki doktorlarımızın çok ilgili olması, çok iyi olması, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kaza sonrası vücudumda meydana gelen hasar, çok büyük bir hasardı. Zaten ABD’deki doktorlar da hasar için çok şaşırıyorlardı. Pek orada fazla bir şey yapamadılar maalesef, sağ olsun buradaki hocalarımız baya bir toparladılar. Şu an inanıyorum eve gitsem bile birkaç aya kapanacak yaralar, öyle hissediyorum" ifadelerini kullandı.

"Amerika’da hastanede yatarken çok iyi anladım, Türkiye bir sağlık cenneti"

Tedavisinin Türkiye’de sürmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Akbulut, "Amerika’daki doktorlara yürüyebilir miyim diye sorduğumda bana ’bilmiyoruz, yüksek ihtimalle yürüyemezsiniz’ dediler. Bunu Çapa’daki doktorlara sorduğumuzda özellikle Ufuk Hocama sorduğumda kendisi bana birkaç ay içinde yürüyeceğimi, ilk başlarda çok zorlanacağımı ama sonra tekrar yürüyebileceğimi belirtti. Bana çok büyük bir umut kaynağı oldu. Sağlık konusunda cidden çok ilerideyiz, bunu ben Amerika’da hastanede yatarken çok iyi anladım, Türkiye bir sağlık cenneti, ben bu sebeple geldim açıkçası. Buraya gelene kadar sadece kazayı ağabeyim ve ablam biliyordu, babam ve annem kalp hastası onlara söylemedik. Geldikten sonra ağabeyim annemlere söyledi, Washington büyükelçiliği çok yardımcı oldu, onlara teşekkür ediyorum. İstanbul’un en iyi üniversitesinin beni kabul etmesi benim için çok gurur verici, ülkemizin ne kadar değerli bir ülke olduğunu anladım" şeklinde konuştu.

"Yaraları kapatılmaya hazır hale gelecek, ameliyatımızı yapacağız"

Mehmet’in Türkiye’ye transfer süreci ve tedavisine ilişkin bilgi veren İstanbul Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ufuk Emekli, “Amerika’daki doktoruyla birkaç kere konuştuk, Mehmet’in durumu hakkında bilgi aldık, sonrasında kabul edebileceğimizi söyledik. Bir hafta gibi bir zaman aldı, ambulans uçağıyla bir pazar sabahı erken saatlerde geldi. Bir hafta, 8-10 gündür de bizde yatıyor. Mehmet’in her 2 ayağında doku kaybı vardı. Trafik kazası geçirmiş ve kendi ifadesiyle sürüklenmiş ve sırtında da bu sürüklenmeye ait yaralar var. O yaraları tedavi ediyoruz. Amerika’da bir tedavi uygulanmış, kapalı yara haline getirilmeye çalışılmış, ambulans uçakla da öyle geldi. Birkaç gün sonra da yaraları kapatılmaya hazır hale gelecek, 1 veya 2 tane ameliyatımızı yapacağız, sonra da Mehmet’i fizik tedavi bölümüne vereceğiz. Eriyen kaslarını tekrar güçlendirdikten sonra rahat rahat yürür hale gelir inşallah" dedi.

"Mehmet yürür, bizden bir farkı olmadan hayatını idame ettirir"

İstanbul Tıp Fakültesi’nin geçmişten bugüne Türkiye’nin en önemli kurumlarından biri olduğunu ve çok çeşitli operasyonların başarıyla gerçekleştirildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ufuk Emekli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Amerika’da ne anlayıp ’yürüyemez’ dediklerini açıkçası bilmiyorum ama Mehmet yürür, bir problem olacağını zannetmiyorum. Burası Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane, gerçekten şahane bir tıp fakültesi, biz burada plastik cerrahi özelinde de nadir vakaları da yapıyoruz. Halka hizmet anlamında rutin yaralanmaları, kanserleri, estetik cerrahiyi de yapıyoruz. Mehmet, bizden bir farkı olmadan hayatını idame ettirir, bir problem olmaz. Bu bizim için rutin, her zaman karşılaştığımız yaralanmalardan"