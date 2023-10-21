Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin binlerce gencin üniversiteli olma hayalini gerçekleştirdiği Eğitim İçin El Ele projesi yeni dönem kayıtları 27 Ekim’de son bulacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından 2008 yılından itibaren yürütülmeye başlayan Eğitim İçin El Ele Projesi yeni dönem kayıtları 27 Ekim 2023 Cuma günü sona eriyor. Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) öğrenim gören son sınıf öğrencisi gönüllü eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle yürütülen Eğitim İçin El Ele Projesi bugüne kadar binlerce gencin üniversiteli olma hayalini gerçekleştirdi. Lise son sınıf ve üniversiteye hazırlık aşamasında olan öğrencilerin yararlanabildiği proje kapsamında 15 yıllık zaman zarfında toplam 5 bin 800 öğrenciye ulaşıldı. Lise son sınıf ve üniversiteye hazırlık aşamasında olan öğrencilerin yararlanabildiği proje kapsamında kayıtların devam ettiği belirtildi. Kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin Çaybaşı Caddesi’ndeki Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi ile belediyeye ait telefon numaraları üzerinden irtibat kurarak kayıt yaptırabileceği ifade edildi.

Gençlerin geleceğine ışık tutuyor

Eğitim için El Ele projesi ile binlerce gencin hayallerine kavuşmasına zemin hazırlandığını kaydeden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Denizli’de gençlerimizin gelişimine, geleceğine ve kariyer planlamasına kadar birçok konuda hayata geçirdiğimiz projeler ve çalışmalar ile destek veriyoruz. 15 yıldan bu yana sürdürülen ve örnek teşkil eden ‘Eğitim için El Ele’ projemizle binlerce öğrencimiz ücretsiz eğitim almış ve üniversite hayallerine kavuşmuştur” ifadelerini kullandı.

“Gençlere 24 saat kapımız açık”

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman eğitime destek olduklarını ifade eden Başkan Zolan, konuşmasına şöyle devam etti; “Bu eğitimlere öğrenci olarak katılan ve daha sonra Üniversite ye başladıktan sonra gönüllü eğitime olarak projemize destek olan gençlerimizde oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime dair fikri, projesi, ihtiyacı ve desteği olan gençlere kapımız 24 saat açıktır. Bizler gençlerimiz ile el ele vererek şehrimizin ve ülkemizin eğitim yapısını güçlendirmeye, başarılarımıza başarı katmaya devam edeceğiz” dedi.

Eğitim İçin El Ele Projesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından yürütülen Eğitim İçin El Ele Projesi, 2008-2009 eğitim öğretim yılında hayata geçirildi. Lise son sınıf ve lise mezunu olmak üzere üniversite sınavına hazırlananlara ücretsiz eğitim verilen projede, üniversite son sınıf öğrencileri gönüllü eğitmenler olarak yer alıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Atalar Sosyal Etkinlik Merkezi’nde verilecek eğitimlerde kullanılacak kitap ve deneme sınav setleri de Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.