İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan 3. Yaş Üniversitesi’nde ilk ders heyecanı yaşandı. 60 yaş ve üzeri İzmirliler, Meslek Fabrikası’ndaki sıralarına oturarak dersi dikkatle dinledi. Eğitim hayatlarında adeta ikinci baharı yaşayan öğrenciler arasında 35 yıl öğretmenlik yapıp yeniden öğrenci olanlar, ailesi tarafından "Allah zihin açıklığı versin" diye uğurlananlar ve üniversiteye gidebilmek için eşine ısrar edenler de vardı.

İzmir’de 60 yaş ve üstü bireyler için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ege Geriatri Derneği iş birliği ile 3. Yaş Üniversitesi projesi başlatıldı. Kura çekilerek 100 asil ve 100 yedek öğrenci belirlendi. Üniversiteye kayıt olan 100 öğrenci, Meslek Fabrikası’nda ders başı yaptı. İlk gün Yaşlı Hakları, Yaşlılık Psikolojisi, Genel İlk Yardım Bilgileri ve İnsan Vücudunun Tanımı dersleri işlendi. Sıralarına oturan öğrencilerin hikâyeleri dikkat çekerken, heyecanları gözlerinden okundu. Sağlıklı yaşlanmayı desteklemek, hayat boyu öğrenme fırsatlarını ileri yaşlara taşımak için açılan 3. Yaş Üniversitesi, 60 yaş ve üstü yurttaşların hem zihinsel hem de fiziksel olarak aktif kalmasını ve hayatla daha güçlü bir bağ kurmasını amaçlıyor.

Öğretmendi, öğrenci oldu

68 yaşındaki öğrenci Sevim Bilge Tekin, tam 35 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olduğunu ancak öğrenmenin hayat boyu sürmesi gerektiğini belirterek "Büyük bir heyecanla üniversiteye kayıt oldum. Emekli olalı 14 yıl oldu ve yeni bilgileri öğrenecek seçenekler lazım. Buraya büyük bir keyifle koştum. 35 yıl önce aldığınız eğitimle şimdiyi yaşamanız çok zor. Yapay zekâdan söz ediliyor, biz televizyonu lisede görmüştük. Öğretirken öğrenen tarafa geçtim. Kendimizi geliştirme sürecimiz devam etmeli" dedi.

"Ders saatlerimiz çakışıyor"

67 yaşındaki Can Akbulak, felç geçirdikten sonra günlerini hep evde geçirdiğini söyleyerek "Benim için buraya gelmek çok iyi oldu. Evdekiler beni çok kıskandı. Eşim bana ‘gitme’ dese de geldim" diye konuştu. Eşi Ayla Akbulak ise "Eşim bana ‘Üniversiteye kaydoldum’ deyince şaşırdım, inanamadım. Baktım ki gözlerinin içi gülüyor. Hayata direniyor ve yaşam sevinci var. Aynı saatte benim de kursum var. Saatler çakışıyor ama onu buraya getirdim. Onu yalnız bırakmamak için bir formül bulacağım. Eşim daha önce yatağa bağımlı ve konuşamıyordu. Bütün gün evdeydi. Şimdi daha iyi ve çok büyük parçalardan oluşan yapbozlar yapıyor. Bu üniversiteyi de kendisi buldu" diye belirtti.

"İnşallah ikinci kez kep atacağım"

69 yaşındaki Sema Pabuççuoğlu ise 3. Yaş Üniversitesi’nin duyurusunu sosyal medyadan görerek başvuruda bulunduğunu dile getirdi. Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Pabuççuoğlu, "Ben sadece bugün değil, bu ayın başından beri heyecan içindeyim. Burada hem sağlık konusunda daha detaylı bilgi edineceğiz, hem de sosyal çevremiz gelişecek. Kep atmayı da merakla bekliyorum. İnşallah ikinci kez kep atacağım" dedi.

"Torunlar kep atma törenine gelip bizi alkışlayacak"

63 yaşındaki Süleyman Çubuk da "Buraya gelirken eşime, ‘Okula velim olarak gelir misin?’ diye espri yaptım. Ben yıllarca Ege Üniversitesi’nde öğrenci işleri biriminde çalıştım. Öğrencilere yıllarca hizmet edip ardından burada öğrenci olmak apayrı bir duygu ve çok heyecan verici. Kep atma törenini sabırsızlıkla bekliyorum. Torunlar kep atma törenine gelip bizi alkışlayacak. Burada yeni arkadaşlarla tanışacağız. Dersler, hayatımızda önem vermemiz gereken konulardan oluşuyor. Bunlar bize büyük katkı sağlayacak" diye konuştu.

"Eşim ‘Allah zihin açıklığı versin’ diyerek uğurladı"

64 yaşındaki Mine Çelikdemir de öğrenmenin hayat boyu olması gerektiği düşüncesiyle üniversiteye kayıt olduğunu belirtti. Bilginin sonsuz olduğunu vurgulayan Çelikdemir, şöyle konuştu: "Bilgiyi güncellemek gerektiği için yeni şeyler öğrenip bunları aktarabilme cazibesiyle buraya geldim. Eşim beni ‘Allah zihin açıklığı versin’ diyerek uğurladı. Burada öğrendiklerimizi çevremizle paylaşacak olmak bana cazip geliyor. Umarım dersler bizim için de çevremiz için de faydalı olur."

"Geleceğe umutla bakma imkânı sağlıyor"

68 yaşındaki Rıza Aydınanter de 50 yıl boyunca eğitim alanında çalıştığını dile getirerek "İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu çalışması çok iyi bir girişim. Bu kursları düzenleyen, teşvik eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay başta olmak üzere Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’na, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sevnaz Şahin’e çok teşekkür ederim. Bu gibi çalışmalar bizi bir arada tutarken, daha sağlıklı düşünebilme ve geleceğe umutla bakma imkânı sağlıyor" dedi.

Dört dönem sonunda mezun olacaklar

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı organizasyonunda yapılan 3. Yaş Üniversitesi’nin dersleri, Meslek Fabrikası’nda işlenecek. Üniversitede öğrencilere gönüllü akademisyen ve uzmanlar tarafından haftada 2 gün, günde 3’er ders olacak şekilde 6 saat ders verilecek. Ayrıca uygulamalı ve seçmeli dersler olacak. Sağlıklı Yaşlanma, Yaşlılıkta Sık Görülen Hastalıklar, Psikoloji, Hukuk, Tarih, Arkeoloji, İletişim, Fizik Tedavi ve Egzersiz, Palyatif Bakım ve Evde Bakım, Bahçe Bitkileri gibi derslerin olduğu eğitim programında erkekler için Örgü, kadınlar için Küçük Tamirat eğitimlerinin yanı sıra Mutfak, Türk Halk ve Sanat Müziği Korosu, Halk Dansları, Psiko Drama, Yoga gibi uygulamalı dersler de verilecek. Dört dönem sürecek eğitimlerin sonunda her öğrenci sosyal projelere de fiziki olarak katılarak mezuniyet hakkı elde edecek ve kep atma sevinci yaşayacak.