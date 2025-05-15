Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü-Sen), İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün İzmit Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdürüne 13 ayrı disiplin cezası verilmesi ve görevden alınması kararının vali tarafından uygulanmamasına tepki gösterdi.

Eğitim Gücü-Sen, İzmit Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdürü hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Müdür hakkında yolsuzluk, usulsüzlük, mobbing, angarya, görevi kötüye kullanma ve kamu kaynaklarının kişisel çıkarlar için kullanılması gibi birçok konuda Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda 13 ayrı disiplin cezası ve görevden alınması için idari teklif verildiği belirtilen açıklamada, tekliflerin İl Milliği Eğitim Müdürlüğü tarafından onandığı fakat cezaların ve görevden alınma kararının Kocaeli Valisi tarafından uygulanmadığı kaydedildi. Konunun Eğitim Gücü-Sen Genel Başkanı Oğuz Özat tarafından Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci ve Bakanlık makamına iletildiği ifade edilen açıklamada, konuyla ve iddialarla ilgili Kocaeli’de Vali ve İl Milli Eğitim Müdürü ile görüşüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yolsuzluk, usulsüzlük, psikolojik baskı ve şiddet gibi ağır suçları tespit edilen okul müdürü hakkında 13 ayrı ceza ve görevden alma işlemini neden uygulamamakta, halen neden görevde tutmaktadır" denildi.

"Hukukun üstünlüğünü savunanların yanında olanların kazanmasını bekliyoruz" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, sürecin takipçisi olunacağı belirtildi.