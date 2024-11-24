Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen) Genel Başkanı Oğuz Özat, 23 Kasım 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği’ni değerlendirdi. Değerlendirmesinde Özat, “1739 sayılı Temel Eğitim Kanunu’nu bilmeyen kişiler bu yönetmeliği yazmış olabilir. Bu yönetmeliği Eğitim Gücü Sen olarak Danıştay’a taşıyoruz. Pazartesi itibariyle de Türkçe ve Edebiyat öğretmenlerinin kütüphane memurluğu ile ilgili eylem kararımızı alıyoruz” dedi.

Eğitim Gücü Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Özat, 23 Kasım 2024 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği’nin Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlattı. Öğretmenler Günü’ne bir gün kala yayımlanan yönetmeliğe bakılması gerektiğini savunan Özat, “Sayın Bakan, Edebiyat ve Türkçe öğretmenleri kütüphane memuru olarak görevlendiriliyor. Bu yetmedi mi? Gıda öğretmenlerini kantin işçisi, Beden Eğitimi öğretmenlerini top toplayıcı, Fen Bilgisi öğretmenlerini bahçıvan yapın. Norm fazlası diye hizmetli yapın madem. Bu nasıl bir ayıptır” dedi.

Öğretmenlerin, görevlerini icra ederken, asli görevlerinden uzaklaştırılmaları kabul edilemez olduğunu sözlerine ekleyen Özat, “Eğitimcilerimiz, öğrencilerimize rehberlik edip bilgi aşılamak yerine, kütüphane memuru olarak görevlendirilemez. Önceki dönem Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer döneminde kütüphanelerdeki kitap sayısını tekrar kontrol ettirin, okullardaki rakamların çoğu uydurmadır. Bu nasıl bir yönetmelik ki ’10 bin kitap olan okullarda kütüphaneye memur atanacak, atayamazsa, edebiyat ve Türkçe öğretmeni görev yapacak?’ Öğretmenleri kütüphane memuru yapamazsınız, kendinize gelin! 1739 sayılı Temel Eğitim Kanunu’nu bilmeyen kişiler bu yönetmeliği yazmış olabilir. Bu yönetmeliği Eğitim Gücü Sen olarak Danıştay’a taşıyoruz. Pazartesi itibariyle de Türkçe ve Edebiyat öğretmenlerinin kütüphane memurluğu ile ilgili eylem kararımızı alıyoruz. Kütüphane ile ilgilenmek onların görevi değildir. Onlar, öğrencilerimizi yetiştirmek ve geleceğimizi inşa etmek için buradalar! Öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın haklarını savunmak için kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.