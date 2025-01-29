Eğitim Gücü Sen Genel Başkan Yardımcısı Resul Partici, "2025’in ’Aile Yılı’ olarak anılmasını istiyorsak; çocuğunun ilk adımını göremeyen öğretmenlerin dramı son bulmalıdır. Eşinden ayrı düşenlerin yürekleri ısıtılmalıdır" dedi.

Eğitim Gücü Sen Genel Başkan Yardımcısı Partici, 2025 yılı mazeret tayinleri dönemi ile öğretmenlerin yaşadığı ailevi mağduriyetlerin arttığını, il emri uygulamasının devreye girmemesi sonucunda binlerce öğretmenin eşlerinden ve çocuklarından ayrı kaldığını söyledi. 2025’in "Aile Yılı" ilan edilmesinin toplumun temel taşı olan aile kurumuna verilen önemin bir yansıması olduğunu dile getiren Partici, bu ilanın anlam bulabilmesi için eğitim çalışanlarının yaşadığı ailevi sorunların çözülmesi gerektiğini ifade etti.

"Araştırmalara göre öğretmenlerin yüzde 22’si yalnızca eşleriyle aynı ilde görev yapabilmektedir"

Partici, özellikle 2025 yılı mazerete bağlı yer değişikliği döneminde il emri uygulamasının getirilmemesi sonucunda binlerce öğretmeni ve ailesini büyük bir mağduriyete sürüklendiğini savunarak, "İl emri hakkının tanınmaması nedeniyle eş durumu nedeniyle atama bekleyen öğretmenlerin büyük bir kısmı eşlerinden ve çocuklarından ayrı yaşamaya mahkum edilmiştir. Yapılan araştırmalara göre, öğretmenlerin yüzde 22’si yalnızca eşleriyle aynı ilde görev yapabilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 verilerine göre, ailelerinden ayrı yaşayan öğretmenlerin yüzde 74’ü psikolojik destek ihtiyacı hissetmektedir. Bu oran, aile bütünlüğü sağlanamadığında öğretmenlerin ruhsal ve fiziksel sağlıklarının nasıl olumsuz etkilendiğini göstermektedir. Bu tablo, ’Aile Yılı’ söylemi ile gerçeklerin ne kadar çeliştiğini gözler önüne seriyor. Devletin, aileyi koruma yükümlülüğünü yerine getirmesi ve öğretmenlerin aile bütünlüğünü sağlamak için acil adımlar atması gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

Bazı meslek gruplarında aile bütünlüğünün, görev yerlerinin belirlenmesinde temel kriter olarak kabul edildiğine dikkati çeken Partici, öğretmenlerin bu haktan mahrum bırakılmamasına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Zorunlu rotasyonlar ve keyfi atamalar nedeniyle her yıl on binlerce öğretmen, eşlerinden ve çocuklarından ayrılmak zorunda kalmaktadır. Ailelerinden uzakta çalışmak zorunda kalan öğretmenlerin mesleki verimliliği ciddi ölçüde düşmektedir. Aynı zamanda ailelerinden uzak kalan öğretmenlerin birçoğu, sadece mesleki değil, aynı zamanda psikolojik ve fiziksel olarak da yıpranmakta, bu da eğitimde kalitenin düşmesine neden olmaktadır. Devletin temel görevi, çalışanlarının sadece ekonomik değil, sosyal haklarını da korumaktır."

Anayasa’nın 41. Maddesinde "Devlet, ailenin bütünlüğünün korur" hükmünün açıkça belirtildiğini hatırlatan Partici, "Öğretmenlerin tayin süreçlerinde bu ilke göz ardı edilmekte, aileleri parçalanmaktadır. Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 72. Maddesi, ’Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda aile biriminin muhafaza edilmesi gerektiği’ ilkesini ortaya koymaktadır ancak öğretmen atamalarında bu hükme uygun hareket edilmemektedir. Devletin koyduğu yasalar, bizzat devlet eliyle ihlal edilmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

"Taleplerimiz net ve adildir"

Partici, taleplerinin net ve adil olduğunu ifade ederek, "Tüm kamu çalışanlarına tanınan aile birliği hakkı, öğretmenler için de derhal uygulanmalıdır. Rotasyon politikaları, ailevi durumlar dikkate alınarak şeffaf şekilde yeniden düzenlenmelidir. Nakil süreçlerinde insani gerekçeler öncelikli kabul edilmeli, bürokratik engeller kaldırılmalıdır. İl emri uygulaması, geçmişte olduğu gibi tekrar hayata geçirilmelidir. Aynı ilde görev yapmanın yeterli olmadığı, uzak ilçelerde de çalışmak zorunda kalan öğretmenlerin mağduriyetlerini giderecek düzenlemeler yapılmalıdır. Aile Yılı sözde değil özde olsun. Aile; sevginin, dayanışmanın ve toplumsal huzurun temelidir. 2025’in ’Aile Yılı’ olarak anılmasını istiyorsak; çocuğunun ilk adımını göremeyen öğretmenlerin dramı son bulmalıdır. Eşinden ayrı düşenlerin yürekleri ısıtılmalıdır" dedi.