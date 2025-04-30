Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü-Sen) Genel Başkanı Oğuz Özat, çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nu kutlayarak, "Bugün yalnızca bir anma değil, adalet, eşitlik ve insan onuruna yakışır çalışma koşullarına duyulan ihtiyacın güçlü bir şekilde dile getirildiği gündür" dedi.

Eğitim Gücü-Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklamasında bulundu. Özat, 1 Mayıs’ın emekçinin onurunu temsil eden özel bir gün olduğunu belirterek, "Bugün yalnızca bir anma değil, adalet, eşitlik ve insan onuruna yakışır çalışma koşullarına duyulan ihtiyacın güçlü bir şekilde dile getirildiği gündür. Eğitim çalışanları olarak bizler bilgiyle, sabırla ve özveriyle ülkemizin yarınlarını şekillendiriyoruz. Ancak bugün ne yazık ki birçok eğitim çalışanı, ekonomik olarak güçlük çekmekte; sosyal haklar, mesleki itibar ve çalışma koşulları açısından ciddi sorunlar yaşamaktadır. Atanamayan öğretmenler, yetersiz maaşlar, güvencesiz istihdam ve liyakatsiz uygulamalar, eğitim çalışanlarının karşı karşıya olduğu başlıca problemler arasında yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

"Mesleki saygının yeniden inşa edilmesi en temel taleplerimizdir"

Eğitim Gücü-Sen olarak adaletsizliklere karşı sessiz kalmayıp, tüm eğitim çalışanlarının yanında olmayı sürdürdüklerini vurgulayan Özat, "Hakkaniyetli bir ücret politikası, liyakate dayalı atama sistemleri, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları, sosyal hakların genişletilmesi ve mesleki saygının yeniden inşa edilmesi en temel taleplerimizdir. 1 Mayıs vesilesiyle bir kez daha hatırlatmak isteriz; emeğin karşılık bulmadığı, adaletin tesis edilmediği bir toplumda sürdürülebilir bir kalkınma ve gerçek bir toplumsal huzur mümkün değildir. Eğitim çalışanlarının sesi duyulmalı, sorunları çözülmeli ve alın teri hak ettiği değeri görmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle başta eğitim çalışanlarımız olmak üzere tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, emeğin ve dayanışmanın egemen olduğu bir gelecek temennisiyle saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.