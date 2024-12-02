Bingöl’ün Genç ilçesindeki Yunus Emre İlkokulu’na eğitim gönüllüsü tarafından kazandırılan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Eğitim Gönüllüsü Merve Güney’in Bingöl’ün Genç ilçesi Yunus Emre İlkokulu’na kazandırdığı Beyaz Güvercin Kütüphanesi’nin açılışı yapıldı. Açılışta, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahir Kaya, gönüllü Merve Güney, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler de hazır bulundu. Kurdele kesimi ile başlayan törende, Kaymakam Güzel, kütüphaneyi gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Kaymakam Güzel, kütüphanenin öğrenciler için keyifli bir öğrenme ortamı oluşturacağını ve onların gelişimine önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Açılış töreni, öğrencilere yapılan ikramların ardından sona erdi.