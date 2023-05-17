Anadolu Üniversitesi’nde “Atatürk ve Gençlik” konferansı düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde “Atatürk ve Gençlik” başlıklı konferans düzenlendi. Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Handan Deveci ve Dr. Öğr. Üyesi Osman Bağdat’ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katılım gösterdi. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç, 19 Mayıs’ın tarihi önemine değinerek, “Bugün, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 104. yıl dönümünü kutlamak üzere bir aradayız. 19 Mayıs önce bağımsızlığın, sonrasında ise cumhuriyetin temellerinin atıldığı önemli bir sürecin ilk adımını oluşturmuştur. Gençlerin bayramını yine gençlerimizle kutlayacağımız nice bayramlar olması dileğiyle” ifadelerini kullandı.

“Atatürk, gençliğe büyük önem veriyordu”

Konferansta konuşmacı olarak yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Volkan Marttin, Atatürk’ün hatıralarına yer verdiği sunumunda, Atatürk’ün genç yaşta, Anadolu’da milli mücadele ruhunu ateşlemek ve kurtuluş mücadelesini başlatmak için yola çıktığının önemini vurgulayarak, “Gençlere çok önem veriyordu. Öyle ki 19 Mayıs’ı çok sevdiği gençlere hediye etti. Hepimiz için bu güzel bayramın kutlu olmasını diliyorum.”

Etkinlik, Dekan Prof. Dr. Dinç tarafından Doç. Dr. Marttin’e teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.