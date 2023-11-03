Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından fakülte öğrencilerine yönelik ‘TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’ bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından fakülte öğrencilerine yönelik ‘TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’ bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Eğitim Fakültesi E blok konferans salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında ARİNKOM Projeler Koordinatörü Banu Gültekin tarafından programa başvuru süreci ile ilgili bilgiler verildi.

Dekan Dinç: “TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanan proje sayısını artırmayı hedefliyoruz”.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç bilgilendirme toplantısında öğrencilere şunları söyledi: ‘“2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’ 2023 yılı 1. dönem çağrısı sonunda fakültemizden iki öğrencimizin projeleri destek hakkı kazandı, bu destekler fakültemiz öğrencilerinde ve öğretim elemanlarımızda bir farkındalık sağladı. Şimdi bu farkındalıktan yola çıkarak 2’nci dönem çağrısı sonunda fakültemizden desteklenen proje sayısını artırmak istiyoruz. Bu kapsamda siz öğrencilerimize yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenledik. Toplantıya katılan her öğrencimizden bir danışman öğretim elemanı rehberliğinde hazırlayacakları proje önerileriyle öğrenci araştırma projeleri destekleme programına başvurmalarını bekliyoruz. Bu tür proje çalışmalarına katılmanın sizlere çeşitli konularda bilgi, beceri ve yetkinlikler kazandırarak mezuniyetiniz sonrasında farklı kapılar açacağına, kariyer imkanları sağlayacağına inanıyoruz. Fakülte yönetimi olarak bizler de proje çalışmalarınız esnasında sürekli yanınızda olacak ve ihtiyaç duyduğunuz desteği sağlamaya çalışacağız”.

ARİNKOM Projeler Koordinatörü Gültekin: “2023 yılı 2. dönem çağrısı başvuruya açıldı”.

ARİNKOM Projeler Koordinatörü Banu Gültekin ise TÜBİTAK 2209-A Programına dair şunları aktardı: “TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2023 yılı 2. dönem çağrısı başvuruya açıldı. Başvurular 14 Kasım 2023 günü saat 17.30’a kadar TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak. Siz öğretmen adayları, bu projelere başvurup bu süreçte deneyimler kazanarak ileride görev yaptığınız okullardaki proje süreçlerinde de etkin bir biçimde görev alabilirsiniz”.

‘Deneyimlerini paylaştılar’

Bilgilendirme toplantısında TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2023 yılı 1’nci dönem çağrısı sonunda Eğitim Fakültesinden projesi kabul edilen Eğitim Fakültesi öğrencisi Samet Aksoy ve proje danışmanı Eğitim Fakültesi öğretim elemanı Arş. Gör. Halil Öztürk de katıldı. Aksoy ve Arş. Gör. Öztürk proje başvuru sürecine ilişkin deneyimlerini öğrencilere aktardı.