Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Acun tarafından “Cumhuriyetin Temel Değeri Milli Egemenliğin Gelişimi” konulu konferans verildi.

Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Acun tarafından “Cumhuriyetin Temel Değeri Milli Egemenliğin Gelişimi” konulu konferans verildi.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi salonundaki konferansın açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile terörle mücadele ve demokrasi şehitleri, eğitim hayatımızda emeği geçip yaşama veda eden kıymetli öğretmenlerimizi saygıyla, minnetle anıyorum.” dedi.

“Birinci vazifen Türkiye Cumhuriyeti’ni korumaktır”

Prof. Dr. Dinç’in ardından konuşmasını yapan Prof. Dr. Fatma Acun, davet edilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdikten sonra Türkiye Cumhuriyeti’nde Osmanlı Devleti’nden başlayarak egemenliğin millete geçme serüvenini Tanzimat Dönemi’nden itibaren aktardı. Prof. Dr. Acun, cumhuriyetin büyük emek ve fedakârlıklarla inşa edildiğini, cumhuriyeti daha iyi anlama ve yaşama görevinin gençlerde olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Emanet aldığınız Cumhuriyetin değerinin farkında olmanızı isterim. Bu temenninin de ötesinde, siz gençlerin vazifeli olduğunuzu idrak etmenizi diliyorum. Atatürk’ün Gençliğe Hitabe’sinde ifade ettiği gibi “Birinci vazifeniz; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.”