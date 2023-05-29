Anadolu Üniversitesi’nde “6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri ve Afet Bölgesinden izlenimler” başlıklı konferans düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri ve Afet Bölgesinden İzlenimler" başlıklı konferans, Eğitim Fakültesi E Blok Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Baki Öztürk’ün konuşmacı olduğu konferansa, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç başta olmak üzere çok sayıda akademisyen ve öğrenci katılım gösterdi.

Prof. Dr. Öztürk: "Son 100 yıl içerisindeki en büyük afet"

Konuşmasında Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede yaptığı akademik çalışmalara değinen Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Baki Öztürk, şunları aktardı:

"Öncelikle davetiniz için Anadolu Üniversitesine ve Eğitim Fakültesine teşekkür ederim. 6 Şubat’ta yaşamış olduğumuz deprem 100 yılın en büyük felaketiydi diyebiliriz. Deprem sonrası sahada akademik çalışmalarımız oldu. Mart ve Nisan ayları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görevlendirmesiyle deprem bölgesinde saha çalışmaları gerçekleştirdik. Depremden sonra, yabancı akademisyenlerle sahada koordineli bir şekilde planlı çalışmalar yaptık."

"Literatürde var olmayan bir deprem yaşadık"

Depreme dair jeolojik, jeomorfolojik ve jeofizik alanlarında değerlendirme yaparak yaşanan doğal afetinde anlamanın mümkün olacağını söyleyen Prof. Dr.

Öztürk, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Depremden önce yer kabuğu yaklaşık 3-4 metre daha doğudaydı. Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı arasında 3-4 metre daha batıya kaydı. İki deprem esnasında çok büyük enerji açığa çıktı. Literatürde, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde bu kadar büyük deprem en son 1905 yılında gerçekleşmişti. Dolayısıyla büyük bir enerji birikimi 6 Şubat’ta açığa çıkmış oldu. İkinci gerçekleşen deprem, aynı fay hattı üzerinde olduğu için Mısır/Kahire’de bile hissedildi. 450 km’lik bir fay hattında bir kırılma gerçekleşti. Fayın izi ve sekmeli yapısı, arazide bilinen yapının bu fay hattına yakın olmasıyla morfolojik olarak Çardak Fayı’nda ilerlediği görülmektedir."

"Yaşanılan afet fizik yasalarına dayalı"

Deprem esnasında binalarda yaşanan ivme gerçekleşmesi nedeniyle büyük hasara yol açtığını vurgulayan Prof. Dr. Baki Öztürk: "Deprem, 3 boyutlu gerçekleşen kuvvetli bir yer hareketi. Kuzey-güney ve aşağı-yukarı gerçekleşen bir hareket mevcut. Yerin altından yukarı doğru bir ivme gerçekleşiyor. Deprem esnasında binalarda, yukarı-aşağı ivme gerçekleşti ve bu da büyük hasara yol açtı. Burada da kuvvetli yer hareketinin değerlendirmesini fizik yasalarına dayandırmak mümkün. Deprem sırasında ivme ölçerlerin yerleştirildiği binaların hasar görmesiyle, bazı istasyonlardan sağlıklı veriler alınamadı ancak çok büyük ivme kayıplarının alındığı istasyonlardan sağlam olanlarını da gördük" dedi.

Konferansın sonunda, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç tarafından Prof. Dr. Baki Öztürk’e katılım belgesi takdim edildi.