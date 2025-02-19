Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve üniversite arasında imzalanan protokol kapsamında, Atatürk Kongre Merkezi İsa Bey Salonu’nda Eğitim Fakültesi öğrencilerine yönelik Siber Suçlar ve Siber Güvenlik Konulu Seminer düzenlendi. ;

Moderatörlüğünü Öğr. Gör. Zühal Mollaoğulları’nın yaptığı etkinlikte, konuşmacı olarak Siber Güvenlik Uzmanı Polis Memuru Uğur Bulut yer aldı. Özellikle internet, sosyal medya ve telefon üzerinden yürütülen dolandırıcılık faaliyetleri ve bu faaliyetlere yönelik alınacak önlemler katılımcılara aktarıldı. Yasa dışı bahis siteleri, kimlik dolandırıcılığı konularında öğrencilere dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgi verildi. Seminer, soru-cevap bölümünün ardından teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ile sona erdi.