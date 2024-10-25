Anadolu Üniversitesi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 101’inci yılı anma etkinlikleri çerçevesinde bir çalıştay düzenlendi.

Çalıştayda cumhuriyet dönemi sanatçıları ile cumhuriyet anıldı. Sonrasında sanatçıların eserleri üzerinde konuşularak uygulamalı bir duvar panosu çalışması gerçekleştirildi. Çalıştay yürütücüleri Prof. Necla Coşkun, Görsel Sanatlar Öğretmeni Seda Togay ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretmen Adayları Funda Kan, Sümeyye Küçük, Şamil Baykal, Sabriye Hacıoğlu ve Mustafa Pilatin; çalıştay katılımcısı olan İstiklal Ortaokulu öğrencileri Buğlem Özdemir, Hira Yurdakul, Fadime Nur Koşal, İsmail Kızılcık, Şevval Sürücü, Ilgın Akpınar, Elif Şahin, Mürsel Düşmezkalender, Ece Naz Kılıç, Zehra Alin Serbes’le güzel bir etkinliğe imza attılar. Etkinlikte ortaokul öğrencileri aday öğretmenler koordinatörlüğünde cumhuriyet dönemi sanatçılarını ve sanat eserlerini canlandırdılar. Canlandırılan eserlerin ortaokul öğrencilerindeki yansımaları Prof. Dr. Necla Coşkun, Görsel Sanatlar Öğretmeni Seda Togay ve öğretmenlik uygulaması, öğretmen adaylarının yönlendirmeleri ile duvar panosuna yansıtıldı.

Çalıştaya; Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necla Coşkun ve Öğretmenlik Uygulaması 1 dersi öğretmen adayları, staj gördükleri İstiklal Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Seda Togay ve ortaokul öğrencileri katılım sağladı.