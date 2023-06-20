Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenen ’Bilimsel Paylaşım Toplantıları’ devam ediyor.

Eğitim Fakültesi öğretim elemanları, Arş. Gör. İlyas Gürses tarafından ’Taklit Değerlendirme Aracı’, Arş. Gör. Ramazan Bekar tarafından ’Nitel Araştırma Deseni Olarak Netnografi’, Prof. Dr. Handan Deveci tarafından ’Geleceği Kazanmak: Değer Eğitimi’ ve Arş. Gör. Dr. Fatih Mehmet Acar tarafından ise ’Nitel Araştırma Deseni Olarak Gömülü Teori’ başlıklı sunumlar ’Bilimsel Paylaşım Toplantıları’ çerçevesinde Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

“Toplantıların Fakülte içinde bir kıvılcım yakmasını bekliyoruz”

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Erkan Dinç, konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

“Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim dalımız tarafından düzenlenen Bilimsel Paylaşım toplantılarını ilgi ve dikkat ile izliyoruz. Bölüm ve Anabilim Dalı içinde aidiyet duygusu oluşturan, bilginin paylaşılmasını sağlayan bu toplantıların fakülte içinde bir kıvılcım yakmasını, bu kıvılcımın ise diğer bölüm ve anabilim dallarımıza sıçramasını bekliyoruz. Biz de Dekanlık olarak anabilim dalları tarafından düzenlenecek bu bilgi paylaşım etkinliklerinin tüm fakülteye yayılmasına öncülük ederek, bilime ve genç akademisyenlerimizin yetişmesine destek olacağız.”

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç etkinliğin sonunda Özel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasemin Ergenekon’a ve Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Aysun Çolak’a toplantıların gerçekleşmesini sağlamaları nedeniyle teşekkür belgesi takdim etti. ’Bilimsel Paylaşım Toplantıları’ önümüzdeki haftalarda Eğitim Fakültesinde devam edecek.