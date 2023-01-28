Batman’da ailesi tarafından okula gönderilmeyen göçer kızını tekrar okula döndürmek için yaylalara çıkan İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, aileyi ikna ederek Ayşenur’un okula dönmesini sağladı.

Batman’da ailesi tarafından okula gönderilmeyen göçer kızını tekrar okula döndürmek için yaylalara çıkan İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, aileyi ikna ederek Ayşenur’un okula dönmesini sağladı.

’Eğitimle Yeniden Buluşma’ projesi dahilinde Batman’ın Sason ilçesine bağlı 3 bin rakımlı Mereto Dağı Gömük Yaylası Azrail Deresinde göçebe hayatı yaşayan 4’üncü sınıf öğrencisi Ayşenur Işık ve ailesi ikna edilerek yeniden eğitime kazandırıldı. Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan göçer, Işık ailesi, sürekli göçebe hayatı yaşadıkları ve kırsalda konakladıkları için kızlarını okula gönderme imkanı bulamadıklarını belirtmesi üzerine Sason Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, kızlarının tüm okul ihtiyaçlarını karşılama sözü verdi. Bozkurt’un, aileyi ikna etmesinin ardından, aile ara tatilinin ardından Ayşenur’u tekrar okula gönderilme sözü verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ’Eğitimle Yeniden Buluşma’ projesi dahilinde çeşitli nedenlerle okulla ilişkisi kesilen öğrencileri tekrar okula kazandırmak amacıyla bütün velilerle görüşmeler yaptıklarını belirten Sason İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, göçer kızı Ayşenur Işık’ın da bu öğrencilerden biri olduğunu söyledi. Bozkurt, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın himayeleri ve Milli Eğitim Bakanlığının projesi dahilinde eğitim ile ilişkisi kesilen öğrencilerin tekrar okula dönmeleri için çalışmalarımız devam ediyor. 7 kardeşten biri olan Ayşenur öğrencimiz 4. sınıfa gitmekte idi. Tabi imkanlar zor, mevcut göçebelik hayatın verdiği imkansızlıktan dolayı yaşadıkları zorluklardan kaynaklı kızlarını okula göndermek istemeyen aile ile yaptığımız görüşmelerde devlet olarak her türlü imkanı sağlayacağımızı, okul konusunda ulaşım, yeme içme, kırtasiye malzemesi ve yardımcı kitap konusunda yardımcı olabileceğimizi belirtmemiz neticesinde aileyi ve kızımız Ayşenur’u tekrar okula dönmeye ikna ettik. Ailenin yaşları büyük olan diğer çocuklarını da açık öğretime kayıt yaptırmaları konusunda ikna ettik. Ayşenur kızımız okula kazandırdığımız çocuklarımızdan biri. Sürekli göçebe hayatı yaşayan bir göçer ailenin kızı, okulun ikinci dönemi başlamasıyla inşallah bu kızımız tekrar okuluna dönecektir” dedi.