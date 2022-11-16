Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında, ilçe milli eğitim müdürleri ve il müdürlüğü idarecileri, ilgili kurum amirlerinin katılımıyla milli eğitim faaliyetleri değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında, ilçe milli eğitim müdürleri ve il müdürlüğü idarecileri, ilgili kurum amirlerinin katılımıyla milli eğitim faaliyetleri değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, ilçe milli eğitim müdürleri tarafından ilçelerinde yürütülen ve planlanan projeler, eğitim kalitesinin artmasına yönelik çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verildi. Eğitim yatırımları, yapılacak yeni okulların proje ve ihale durumları ile yürütülen eğitim çalışmaları görüşüldü. Eğitim öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde ilçe milli eğitim müdürlerine büyük görev düştüğünü belirten Vali Kızılkaya, ilçe başarısının yükseltilmesi için ekip ruhu ile hareket etmelerinin önemini vurguladı. Vali Kızılkaya ayrıca, ilçe milli eğitim müdürlerinin yapılan faaliyetlerin yürütülmesinde ve koordinasyonun sağlanmasında gerekli hassasiyeti göstereceklerine inandığını dile getirdi.