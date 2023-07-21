Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Manisa Şube Başkanı Halil Kallat, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i ziyaret ederek, acil çözüm bekleyen sorunları ilettiğini bildirdi.

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz’un da yer aldığı ziyarette, eğitim çalışanlarının sorunları ve çözüm önerilerinin görüşüldüğünü kaydeden Kallat, 7. Dönem Toplu Sözleşme masasına taşınacak talepler için destek beklentisi dile getirildiğini vurguladı.

Ziyarette, sendika tarafından depremzede öğretmenlerin çocuklarına yönelik bir proje yürüttüğü ve bu konuda bakanlıktan destek beklendiğini dile getiren Kallat, AYM’nin iptal kararı, Öğretmenlik Meslek Kanunu’ndaki eksik ve yanlışların düzeltilmesi için bir fırsat olarak değerlendirilmesinin önemine değinildiğini açıkladı.

Kallat, kadroya geçirilen sözleşmeli öğretmenlerin yer değişikliği hakları konusundaki belirsizliğin ve tedirginliğin devam ettiği vurgulanan ziyarette, kadroya geçen öğretmenlerden bir yılını dolduranlara mazerete dayalı, üç yılını dolduranlara ise isteğe bağlı yer değişikliğine başvuru hakkı verilmesinin talep edildiğini söyledi.

Kallat ziyarette ayrıca proje okullarının üzerindeki belirsizliğin giderilmesi, şube müdürlerinin sorunlarının çözülmesi, araştırmacı ve uzmanların mali haklarının iyileştirilmelisi, görevde yükselme sınav sonuçlarının çan eğrisi yöntemine göre yapılması gerektiği, alan değişikliği konusundaki beklentilerin bir an evvel karşılanması, İLKSAN’da yarım kalan seçim süreci tamamlanması gerektiği, iller arası yer değiştirme takvimindeki sorunun ‘31 Aralık tarihini ölçü alacak’ bir düzenlemeyle çözülmesi gerektiği konularının ele alındığını ifade etti.

Söz konusu konuların öncelikleri olduğunun altını çizen Kallat, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in de, sorunların farkında olduklarını kaydettiğini, öğretmenlerle, eğitim çalışanlarıyla bir araya gelerek sorunlara çözüm bulmak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledini belirtti.