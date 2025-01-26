Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, mazerete bağlı yer değişikliği hususunda talepleri karşılanmayan öğretmenlerin mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini belirterek “Milli Eğitim Bakanlığımız aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği talebi karşılanmamış bütün öğretmenlerin tercihlerine bağlı olarak mazeretlerinin bulunduğu il veya ilçe emrine atanmasını sağlamalıdır” dedi.

Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Eğitim-Bir-Sen olarak Millî Eğitim Bakanlığı’na başvuruda bulunarak, mazerete dayalı yer değişikliği talebi karşılanmamış bütün öğretmenlerin tercihlerine bağlı olarak mazeretlerinin bulunduğu il veya ilçe emrine atanmalarını talep ettiklerini söyledi. Miran, “Bakanlık, aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği talebi karşılanmamış bütün öğretmenlerin tercihlerine bağlı olarak mazeretlerinin bulunduğu il veya ilçe emrine atanmasını sağlamalıdır” dedi.

Asker ve emniyet mensubu eşi olanlar atandı

Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü’nün, 2025 yarıyıl tatili öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme sonuçlarını açıkladığını hatırlatan Başkan Miran, çok sayıda talebin karşılandığını ancak aile birliği mazereti nedeniyle yer değişikliği talebi karşılanamayan öğretmenlerden, eşi mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfına giren memur, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne mensup subay ve astsubay ile hâkim ve savcı olanların mazeretlerinin bulunduğu il veya ilçeye il/ilçe emrine atamalarının gerçekleştirildiğini söyledi.

‘Valiliklere yetki devri yapılabilir’

Miran sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Talepleri karşılanamayan ve bu nedenle mağdur duruma düşecek çok sayıda öğretmen bulunmaktadır. İl/ilçe emri uygulamasının, mazerete dayalı yer değişikliği başvurusu yapanlar arasında ayrım yapılmak suretiyle belli gruplara tanınmış olması, aynı hukuki statüye tabi olanlar arasındaki eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği gibi çalışma barışını ve iş motivasyonunu da bozmaktadır. Bu nedenle, öncelikle 2025 yılı yarıyıl dönemi mazerete bağlı yer değişikliklerinde kişinin tercihine bağlı olarak mazeretin bulunduğu il veya ilçe emrine atama yapılması konusunda gerekli düzenleme yapılmalıdır. Bunun mümkün olmaması hâlinde eğitim kurumlarının ihtiyacı çerçevesinde öğretmenlerin mazereti ve coğrafi mesafe de dikkate alınarak il içinde yer değişikliği işlemlerinin valiliklerce gerçekleştirilmesi konusunda yetki devri yapılmalıdır. Ayrıca mazerete bağlı yer değişikliği işlemlerinin iller arası ve il içi olarak ayrı ayrı yapılması ve il içi yer değişikliğinde sıra uygulamasına geri dönülmesi konusunda ilgili yönetmelikte değişikliğe gidilmeli, gerekli düzenleme bir an önce gerçekleştirilmelidir”