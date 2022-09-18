Eğitim Bir-Sen Mersin Şubesinin 25 Eylül 2022 Pazar günü yapılacak olan Şube İl Delege seçimlerinde , Sendikanın kan kaybından rahatsız üyeler Değişim Hareketi başlattı.

Eğitm Bir-Sen Mersin Şubesinde seçim hareketliliği tabanın aday çıkarması üzerine ivme kazandı.

Önceki dönemde Aydıncık , Bozyazı , Silifke ve Mersin Büyükşehir'de yetkili sendika olma hakkını kaybeden Eğitim Bir -Sen Mersin Şubesi 2022 yılı içerisinde de Tarsus ve Yenişehir İlçelerinde yetkili sendika olma hakkını Türk Eğitim-Sen'e kaptırarak üyelerinden tepki çeken Mevcut Yönetim Kuruluna karşı üyeler taban hareketi başlattı.

Eiğitim Bir Değişim Hareketi adı ve ' Birlikte Kazanmak için Birlikte Hareket Zamanı ' sloganı ile yola çıkan üyeler Mersin merkez İlçeleri olan Akdeniz ,Mezitli ,Toroslar ve Yenişehir İlçelerinde mevcut yönetimin listesine alternatif 47 delege adayı çıkardı.

16 Eylül 2022 tarihi itibari ile Eğitim Bir Değişim Hareketi ;

Akdeniz İlçesi'nde 6 , Mezitli İlçesi'nde 4 , Toroslar İlçesi'nde 21 ve Yenişehir İlçesi'nde 16 delege adayı çıkardı.

Eğitim Bir-Sen Merkez İlçelerde delege seçimi 25 Eylül 2022 pazar günü yapılacak.

İl Başkanlığı seçimi ise 15-31 Ekim 2022 tarihleri arasında Genel Merkezce belirlenecek bir günde gerçekleşecek.