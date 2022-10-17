Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi’nin 7. Olağan Genel Kurulu’nda güven tazeleyen Başkan Mehmet Sezer, "İlkelerimizden ve duruşumuzdan taviz vermeden sendikal mücadelemizi daha güçlü bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi’nin 7. Olağan Genel Kurulu’nda güven tazeleyen Başkan Mehmet Sezer, "İlkelerimizden ve duruşumuzdan taviz vermeden sendikal mücadelemizi daha güçlü bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.

Eğitim-öğretim ve bilim hizmet kolunda yetkili sendika olarak faaliyetlerini sürdüren Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Yüreğir Kültür Merkezi’nde yapılan kongreye Ak Parti Adana Milletvekilleri Abdullah Doğru, Ahmet Zenbilci ile siyasi partiler ve STK’ların başkan ve temsilcileri, çeşitli kurum müdürleri ile delegeler katıldı.

Divan Başkanlığı’nı Eğitim-Bir-Sen Hatay 1 Nolu Şube Başkanı İsmail Bayrakdar’ın yaptığı kongrede kürsüye çıkan Başkan Mehmet Sezer bugüne kadar kendilerine güvenerek üç dönem boyunca destek olan tüm delegelere teşekkür etti.

Sendikacılık anlayışlarının kurucu Genel Başkanları Mehmet Akif İnan’dan kendilerine miras kaldığını ifade eden Başkan Sezer, "Bizler asla birilerine ya da bir yerlere zarar vererek hak arama mücadelesi yapmadık. Bununla birlikte hiçbir zulme de rıza göstermedik. Diğerlerine göre değil değerlerine göre hareket eden bir anlayışı benimsedik. Çok badireler atlatarak bugün Türkiye’nin en büyük sendikal gücünü oluşturduk. Sendikacılık faaliyetlerimizin yanında bir sivil toplum kuruluşu olarak da her zaman mazlumun yanında ve zalimin karşısında durduk" dedi.

Bir önceki dört yıllık dönemde yaptıkları çalışmalardan örnekler veren Başkan Sezer şunları kaydetti:

"Sendikamızın bayrağını Adana’da karaya, kaleye, denize ve gökyüzüne diken bir teşkilatın başkanı olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Pandemi döneminde bile bir yandan üyelerinin kazanımları için çalışan bir yandan da mağdurlara yardım eli uzatan dava arkadaşlarımla gurur duyuyorum. ’Yürüyüşümüz bitmesin, kazanımlarımız eksilmesin’ şiarıyla bu dönem de mücadelemizi sürdüreceğiz inşallah. Bugüne kadar kutlu davamızda bizlere yol arkadaşlığı yapan, destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Yeni yönetimimizin tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum."

Mehmet Sezer, tek aday olarak girdiği kongrede oy kullanan delegelerin tamamının güven oyunu alarak dördüncü kez Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı seçildi.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi’nin yeni Yönetim Kurulu’nda şu isimler yer aldı:

Şube Başkanı Mehmet Sezer, Başkan Vekili Mustafa Sarıgeçili, Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Süleyman Samsa, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Turgut Karasar, Basın ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Umut Gül, Mevzuat ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kemal Kara, Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Gün.