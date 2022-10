Eğitim Bir Sen Manisa Şubesinin 6. Olağan Genel Kurulunda tek aday olan mevcut Başkan ve Memur Sen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner delegelerin oylarıyla yeniden başkanlığa seçildi. Kongrede konuşan Öner, "Milletin adamlarından yana, şahsı manevisinde bu toplumun, bu milletin değerlerini taşıyanlardan yana saf tutmaya, milletin yanında durmaya devam ettik ve devam edeceğiz. Bu yürekli teşkilat, inşallah yürekli insanların yanında durmaya, mücadelesini sürdürmeye kararlı bir şekilde devam ettireceğiz.” dedi.

Eğitim Bir Sen Manisa Şubesinin 6. Olağan Genel Kurulunda tek aday olan mevcut Başkan ve Memur Sen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner delegelerin oylarıyla yeniden başkanlığa seçildi. Kongrede konuşan Öner, "Milletin adamlarından yana, şahsı manevisinde bu toplumun, bu milletin değerlerini taşıyanlardan yana saf tutmaya, milletin yanında durmaya devam ettik ve devam edeceğiz. Bu yürekli teşkilat, inşallah yürekli insanların yanında durmaya, mücadelesini sürdürmeye kararlı bir şekilde devam ettireceğiz.” dedi.

Manisa Öğretmenevinde gerçekleştirilen kongreye AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, HAK İŞ Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No’lu Şube Başkanı Okan Polat, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Manisa İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları, şube müdürleri, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, sendikanın eski başkanlarından ve Yunusemre Belediye Başkan Danışmanı Mehmet Emin Sofuoğlu, STK başkanları ve delegeler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan kongre, Genç Memur Sen Başkan Yardımcısı Abdullah Said Güneş’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Divan Başkanlığına İlhan Kurban, divan üyeliklerine Fatih İnan Boztemur ve Tuğba Babacan’ın seçildiği kongrede Eğitim Bir Sen’in tanıtım videosunun izlenmesinin ardından açılış konuşmasını Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner yaptı. Konuşmasının başında sendikalarının kurucusu Mehmet Akif İnan ve yol arkadaşlarını rahmetle anan Öner, sendikalarının 30 yıl önce büyük zorluklarla kurulduğunu ve birlerden bugün yüz binlere ulaştığının altını çizdi. Öner, “30 yıldır emek ve özgürlük mücadelesi veriyoruz. Sağımızdaki yalan solumuzdaki ziyan sendikal zeminde ya oradasın ya buradasın ikileminden eğitim çalışanlarını çıkaran ve bu noktada sendikacılığı kavga zemininden rekabet zemininde hizmete dönüştüren, kendi millet, derdi millet yükü yeni bir medeniyet olan, erdemli sendikacılık anlayışıyla her geçen gün kazanımlarını artırarak yoluna devam eden bir sendikayız. Bunu hep birlikte sağladık, bu başarıda hepimizin emeği var. Bundan sonraki süreçte de inşallah birlerle başlayan yolculuğumuz her geçen gün artarak ve eğitim çalışanlarına her geçen gün kazandırarak devam edecek ve bu noktada sizlerin çabası, gayreti çok çok kıymetli bunun farkındayız.” dedi.

"Yürekli insanların yanında olmaya devam edeceğiz"

Sendikalarının darbeler, darbe girişimleri ve muhtıralarda hep milletin yanında olduğunun altını çizen Öner şunları söyledi: “Milletin adamlarından yana, şahsı manevisinde bu toplumun, bu milletin değerlerini taşıyanlardan yana saf tutmaya, milletin yanında durmaya devam ettik ve devam edeceğiz. Bu yürekli teşkilat, inşallah yürekli insanların yanında durmaya, mücadelesini sürdürmeye kararlı bir şekilde devam ettireceğiz.”

"4 yıllık Hedeflerimize ulaştık"

Eğitim Bir Sen’in 4 yıl önce gerçekleştirilen 5. Olağan Genel kurulunda ortaya koydukları hedeflere ulaştıklarını anlatan Öner konuşmasını şöyle tamamladı: “Bundan 4 yıl önce 5. Olağan Kongremizde tecrübe, dinamizm ve istikrar diyerek yola çıktık ve 3 önemli vizyon ortaya koymuştuk. Birincisi kurumsallaşacağız, marka değerimizi artıracağız demiştik. İkincisi çalışmalarımızda uzmanlaşacağız ve profesyonelleşeceğiz demiştik. Üçüncüsü de yapacağımız eğitimlerde gerek teşkilat gerekse eğitim alanındaki formasyon eğitimleriyle birlikte teşkilatımızın çekirdeğini çelikleştirerek, geleceğe umutlarımızı taşıyarak yolumuza devam edeceğiz demiştik. Hamdolsun sizlerin de desteğiyle bu hedeflerimize ulaşmış durumdayız. İnşallah bugün itibariyle yeni dönemde de etkili, birleştirici ve samimi sendikal anlayışla yine yeniden diyerek, Bismillah diyerek hep birlikte yola çıkıyoruz.”

Öner’in konuşmasının ardından sendikanın eski başkanlarından ve Yunusemre Belediye Başkan Danışmanı Mehmet Emin Sofuoğlu yaptığı konuşmada bayrağı devrettikleri Mesut Öner ve ekibinin heyecanının ve çalışma azminin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Raporların okunmasının ardından tek adayla gidilen seçimde Mesut Öner Başkanlığındaki Eğitim Bir Sen Manisa Şubesinin Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu: “Başkan Yardımcısı Şube Sekreteri Halil Kallat, Teşkilatlanmadan sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Yasav, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Köseler, Basından sorumlu Başkan Yardımcısı Samet Güleryüz, Mevzuattan sorumlu Başkan Yardımcısı Özgür Emeksiz, Eğitimden sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Taşçı.”