Eğitim-Bir-Sen Tunceli Şube Başkanı Bülent Kar, Munzur Üniversitesi’nde Erasmus+ Programı kapsamında öğrencilere kullanması için ayrılan ödenekle mobilya ve beyaz eşya alındığını iddia etti.

Eğitim-Bir-Sen Tunceli Şube Başkanı Kar, Munzur Üniversitesi’nde Erasmus+ Programı kapsamında öğrencilere verilen hibenin ‘Kurumsal Destek Hibesinin Kullanımı’ adı altında tanımlanan ilke ve kurallara uygunsuz şekilde amacı dışında kullanıldığını öne sürdü. Kar yaptığı yazılı açıklamada, hibe ücretleriyle 300 bin liranın üzerinde harcama yapıldığını iddia ederek, “Bu malzemelerin Rektörlük konutunun altındaki dairede kullanıldığı, Erasmus koordinatörü S.G’nin ’özel’ misafirini burada ağırladığı doğru mudur? Üniversitedeki bu keyfiliğin Sayıştay Başkanlığı tarafından son bulacağına inanıyor ve Sayıştay’ı göreve davet ediyoruz” dedi.