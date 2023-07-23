Eğitim Bir Sen 57. Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda Toplu Sözleşme sürecinin masaya yatırıldığını belirten Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, “Toplu sözleşme masasındaki mücadelemiz, kamu görevlilerinin en yüksek faydayı elde etmesi, memnuniyetinin artması için olacaktır” dedi.

Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Eğitim-Bir-Sen 57. Başkanlar Kurulu Toplantısı’na katılarak 1 Ağustos tarihinde başlayacak olan 7. Dönem Toplu Sözleşme süreci öncesi eğitim çalışanlarının mesleki sorunlarına yönelik görüş ve düşüncelerini paylaştı. Ankara’daki EBS Otel’de Şube Başkanlarının katılımıyla Genel Başkan Ali Yalçın riyasetinde gerçekleştirilen buluşmada, eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolunun 2024-2025 yıllarını kapsayan mali, sosyal, özlük haklarına ilişkin toplu sözleşme tekliflerine son şekli verildi. Eğitim çalışanlarının sorunları ve çözüm önerileri de görüşüldü.

Refah payı talep edilecek

Enflasyon baskısı nedeniyle oransal zammın direncinin azaldığını kaydeden Başkan Eyüp Bülent Miran, “Enflasyon, ne yazık ki bizim aldığımız oransal zammı kısa bir sürede eritiyor. Bu nedenle, oransal zam ve enflasyon farkının yanı sıra, refah payını da mutlaka talep edeceğiz. Kamu görevlilerinin ücretlerini ve çalışma şartlarını iyileştirmek adına elde edeceğimiz diğer mali ve özlük hakları da en az oransal zam kadar kıymetli görüyoruz. Toplu sözleşme masasındaki mücadelemiz, kamu görevlilerinin en yüksek faydayı elde etmesi, memnuniyetinin artması için olacaktır” dedi.

Kanunda değişiklik talebi

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun, kamu görevlilerinin mali, sosyal, özlük haklarının korunması ve geliştirilmesi, çalışma şartlarından kaynaklanan sorunlarının toplu pazarlık masasında çözümü konusunda yetersiz kaldığının görüldüğünü dile getiren Başkan Miran, “Sendikal hak ve özgürlükler ile örgütlenme ve toplu pazarlık hakkının, ILO ve uluslararası hukuk normları ekseninde, emeğin değeriyle ve akıtılan terle uyumlu hale getirilmesi amacıyla 4688 sayılı Kanun’da çerçeveli bir değişiklik yapılmalıdır” diye konuştu.

Toplu sözleşmenin tüm memur kesimini mutlu edecek, refahın adil paylaşımı fırsatı olarak görülmesi gerektiğini belirten Miran, bunu ispatlayacak bir anlayış ve içerikle hareket edilmesi, kamu görevlilerinin, eğitim çalışanlarının ücretlerinde yapılacak iyileştirmeler bütçeye yük olarak görülmemesi gerektiğini savundu.

Öte yandan, Eğitim Bir Sen’in toplu sözleşme teklifi pazartesi günü açıklanacak, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na teslim edilecek.