Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Çanakkale zaferinin 110’uncu yıl dönümüne yönelik açıklamalarda bulundu. Miran, "Çanakkale destanının 110’uncu yılını onur, gurur ve iftiharla idrak ediyor, milli şairimiz Mehmet Akif’in ’Gömelim gel seni tarihe’ desem sığmazsın’ ifadesiyle yücelttiği kahraman şehit ve gazilerimizi hürmet ve minnetle yâd ediyoruz" dedi.

‘Yüzbinleri şehit verdik, milyonlar olup dirildik’

Çanakkale Zaferi’nin Millî Mücadele’ye giden yolda çok önemli bir kilometre taşı, tarihte eşine az rastlanan kahramanlık destanlarından biri milletimizin yeniden dirilişinin direnişi olduğunun altını çizen Başkan Miran, bu aziz milletin Çanakkale’de yüz binleri şehit verdiğini, sonra milyonlar olup dirildiğini söyledi.

‘Hakla batılın karşılaşmasıdır’

Miran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çanakkale Savaşı dünyanın vekaletsiz, yüz yüze son cephe savaşıdır. Hakla batılın, adaletle zulmün, merhametle zorbalığın, vahşetle insanlığın karşılaşmasıdır. Hiçbir hayati, insani ve medeni değere saygısı olmayan güçlere karşı insanlık onurunun, özgürlük aşkının, imanlı direnişi ve zaferidir. Çanakkale ruhu ölmedi, ölmez, ölmeyecek. Zulme, yıkıma, kıyıma, katliama teslim olmadı, olmayacak. Bu dün böyleydi, bugün de böyledir. Eğitim-Bir-Sen olarak, teslimiyeti zillet sayan yüce bir ruhla, kıyameti andıran bir savaşta mütecaviz, işgalci düşmana geçit vermeyen, yaşadığımız hayatı ve ülkeyi canları pahasına bize armağan eden şehitlerimizi bir defa daha rahmetle ve minnetle anıyoruz."