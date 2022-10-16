Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Kütahya 1 No’lu Şube’nin 7. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Fatih Köse güven tazeledi.

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Kütahya 1 No’lu Şube’nin 7. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Fatih Köse güven tazeledi.

Belediye Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen kongreye AK Parti Kütahya Milletvekilleri İshak Gazel ve Ahmet Tan ile AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa ve sendika üyeleri katıldı.

Genel Kurul öncesi bir konuşma yapan Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No’lu Şube Başkanı Fatih Köse, "Bundan 4 yıl önce bu salonda yaptığımız genel kurul ile göreve gelmiştik. Geçen 4 yıl içerisinde yönetimimiz ile birlikte hem milli eğitim camiamız ile, il başkanımız ile, mülki idare ve yerel yönetim ile, sivil toplum örgütlerimiz ile nitelikli işbirlikleri kurarak erdemliler hareketini yerine getirmek için çabaladık. İmkan dairinde sendika çalışanlarımızın sıkıntılarını çözmek için çabaladık. Çeşitli etkinlik ve programlar sendikal faaliyetlerimizi yürütürken imkan çerçevesinde sendika binamızı yenilemekte bizlere nasip oldu. Yine 30 yıllık tecrübeye sahip yönetimimizden Hıdır Yıldırımın kaleminden Eğitim Bir Sen Kütahya Şubesi’nin 25 yılı adlı bir kitap çalışmamızı meydana getirdik. Görev süremiz boyunca 30 yıllık sendika faaliyetlerimizde görev almış yol arkadaşlarımız için bir vefa gecesi düzenledik. Yine bu dönemde dünya insanlık tarihinde ender görülen bir salgın ile mücadele ettik. Bazı diğer sendikalar gibi üyelerine görevden nasıl kaçılırı anlatmadığımız gibi biz erdemliler hareketinde görev bilip vefa destek grupları ile birlikte Memur-sen ve alt sendikalarımız ile birlikte destek verdik milletimizin yanında olduk. Örgütlenme olarak zirveye ulaştığımız bu 4 yıl hepimiz için yoğun geçti. Bu 4 yılda bizlere destek veren yönetimime, kurum temsilcilerimize kadın erkek herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni dönemde görev alan arkadaşlarıma muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

Genel Kurulda Milletvekilleri Gazel ve Tan ile AK Parti İl Başkanı Önsay ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Kolukısa da birer konuşma yaparak, Başkan Köse ve yeni oluşan yönetim kurulu üyelerine başarılar dilediler.

Eğitim-Bir Sen 1 No’lu Şubesi’nin 7. Olağan Genel Kurulu sonrası Yönetim Kurulu Fatih Köse (Başkan) Serdar Onur, Süleyman Maraşlı, Fazlı Karabulut, İbrahim Batar, İhsan Bozdağ ve Oğuzhan Yıldız’dan oluştu.