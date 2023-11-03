Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Döşemealtı’nda Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi müdür başyardımcısının adının geçtiği öğrenciye şiddet olayının bir sendika tarafından manipüle edildiğini belirterek, yapılanın yargısız infaz girişimi olduğunu ileri sürdü.

Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi’ndeki şiddet iddiaları ile ilgili açıklamada bulundu. Miran, “Kendisini idarenin ve adli hukukun yerine koyarak, henüz kesinleşmemiş bir konuda insafsızca linç girişiminde bulunan bu sendikamsı yapı müdür başyardımcısını ve tüm öğretmenleri hedefe oturtarak olayı çarpıtmaktadır. Bu tür açıklamalar eğitimin niteliğine, kurumsal bütünlüğüne hiçbir katkı vermemektedir. Bilakis öğretmenleri hedefe oturtup, mesleki motivasyonu düşürecek ve öğretmenlik mesleğini örseleyecek açıklamalardır” dedi.

‘Şiddeti en sert şekilde reddederiz’

Miran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Antalya’da bir özel okulda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı töreninde marjinal bir siyasi parti açıklaması olabilecek bir metnin okunmasını alkışlayıp aklına pedagojiyi getirmeyen, çocukların dağa kaçırılması için terör örgütü tarafından kurulan kirli tezgahın parçası olmuş yandaşlarına pedagoji ve liyakatten bahsetmek aklına gelmeyenlerin, gerçekleşmiş olması herkesi üzecek bir olay üzerinden giriştiği dezenformasyon bu sendikamsı yapının bilindik eylemidir. Eğitimcilerin şiddet eylemleri içinde en büyük rahatsızlığı, olanı biteni tam olarak anlamadan yapılan değerlendirmeler ve yargısız infaz girişimleridir. Eğitim Bir Sen olarak eğitim ve şiddetin yan yana getirilmesi düşünülemez kavramlar olduğu herkes tarafından bilinmelidir. Eğitimcilere uygulanan şiddeti reddettiğimiz gibi milletimizin en kıymetli varlıkları olan çocuklarımıza uygulanacak şiddeti de en sert şekilde reddederiz. Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi’nde gerçekleştiği iddia edilen şiddet olayının ciddi bir şekilde araştırılmasını ve en doğru karara ulaşılmasını bekliyoruz.”