Eğitim-Bir-Sen Ağrı Şubesi, Genç Memur-Sen ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hem öğrencilere nitelikli bir okuma alışkanlığı kazandırmayı hem de kültürel değerleri gelecek nesillere aktarmayı amacıyla hayata geçirilen "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesi, tüm ilçelerde uygulanmaya başlandı.

"Bir Bilenle Bilge Nesil" projesi kapsamında "Kitabın İkramı Bizden, İkra’sı Sizden Olsun" mottosuyla öğrenciler, belirlenen eserleri okuyacak, kompozisyonlar yazacak ve danışman öğretmenleri eşliğinde eserlerin eleştirisini yapacak. İlk eser olarak Rasim Özdenören’in "Gül Yetiştiren Adam" kitabı belirlendi. Danışman öğretmenlerin koordinesinde 10 kişilik okuma grupları oluşturulacak. Bu gruplar, alanında uzman konukların moderatörlüğünde kitap eleştirileri gerçekleştirecek. Proje çerçevesinde okunan kitaplarla ilgili yazılan kompozisyonlar değerlendirilerek, 3. kitabın eleştiri programında dereceye giren öğrencilere ödüller verilecek. Proje sayesinde öğrencilerin okuma, anlama, yazma ve eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Eğitim-Bir-Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Kitabı ve kalemi önceleyen bir sendika olarak, geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için yürüttüğümüz bu projede emeği geçen öğretmenlerimize, öğrencilerimize, okul yöneticilerimize, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimize ve sendika yöneticilerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.