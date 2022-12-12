Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi’nin yıllardır belirttiği okullarda “Belediye Modeli” teklifi bu yıl uygulanmaya başlandı. Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, okullara ayrılan bütçeyle ilgili Bakan Mahmut Özer ve ekibine teşekkür etti.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi’nin yıllardır belirttiği okullarda “Belediye Modeli” teklifi bu yıl uygulanmaya başlandı. Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, okullara ayrılan bütçeyle ilgili Bakan Mahmut Özer ve ekibine teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, okulun eksik ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kayıt dönemlerinde velilerden istenen bağışlar tartışmalara neden oluyordu. Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesinin yıllardır dile getirdiği “Belediye Modeli” teklifini bu yıl uygulamaya başladı. İller bankasının, her belediyeye verdiği bütçe gibi artık Milli Eğitim Bakanlığı da öğrenci sayısına göre okullara bütçe aktarımı yapmaya başladı.

Okullarda çeşitli zamanlarda özellikle eğitim öğretimin başladığı dönemde, öğrenciler kayıt olurken okulun ihtiyaçlarının karşılayabilmek için velilerden destek istendiğini dile getiren Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, "Yaklaşık 10 yıl önceye dayanan bir hikaye var. Para ihtiyacı olduğundan dolayı sıkıntı yaşandı, o zamanın Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’di. Tüm okul müdürleriyle ilgili bir soruşturma başlattılar, bağış adı altında öğrenci kayıt olurken velilerden para aldılar diye. Biz ondan sonra bununla ilgili teklifler getirdik" dedi.

“Belediye modeli teklifimiz hayata geçti”

Bütçede Milli Eğitim Bakanlığı birinci sıraya geçince, okullara yardım yapılması gerektiğini ifade ettiklerini aktaran Başkan Sezer, "Zaman içerisinde para miktarını söyledik olmadı. 10 yılı geçen bir süre olması dolayısıyla şöyle söyledik. Belediyelerde iller bankası tarafından o belediye sınırları içerisindeki kişi sayısına göre para aktarılıyor, bütçe veriliyorsa okullara da öğrenci, öğretmen sayısına ve çevreye göre para verilsin. Biz bunun ismine ’belediye modeli’ demiştik. Yıllardır söylüyoruz, ilk defa bu yıl uygulamaya hayata geçerek okullara bütçe aktarıldı" diye konuştu.

Okulları gezdiğini belirten Başkan Sezer, "Öğretmenlerimizin, velilerimizin ve okul yöneticilerinin mutlu olduğunu gördüm. Bundan dolayı uygulamanın geçmesinden başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve tüm bürokratlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.