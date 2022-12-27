Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Sezer, "Asgari ücrete yapılan zammı olumlu buluyor ancak yeterli görmüyoruz. Fiyat istikrarının korunması ve alım gücünün artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla birlikte kamu görevlilerinin maaşlarına yapılacak zammın yanında ilave iyileştirmeler ile refah payının yükseltilmesi de talebimizdir" dedi.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Sezer, "Asgari ücrete yapılan zammı olumlu buluyor ancak yeterli görmüyoruz. Fiyat istikrarının korunması ve alım gücünün artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla birlikte kamu görevlilerinin maaşlarına yapılacak zammın yanında ilave iyileştirmeler ile refah payının yükseltilmesi de talebimizdir" dedi.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi Aralık ayı olağan İl Divan Toplantısı Kozan’da yapıldı. Genişletilmiş toplantıya Şube Yönetimi, ilçe başkan ve yönetimleri ile İl Divan Kurulu üyeleri katıldı.

Kozan Millet Bahçesi Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Sekreteri Mustafa Sarıgeçili’nin takdimiyle başladı. Daha sonra şube yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanları tek tek kürsüye çıkarak birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Son olarak mikrofon başına geçen Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer divan üyelerine sendikal çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi’nin Türkiye teşkilatları arasında haklı ve farklı bir konumunun bulunduğunu vurgulayan Sezer; Biz, eksiklikleri gören, bütün mecralarda bunu açıkça deklare eden, çözüm odaklı sendikacılık anlayışımızla güven veren, "Yaparsa Eğitim-Bir-Sen yapar" diyenlerin sayısını her geçen gün artıran bir teşkilatız. Güveni güce dönüştüren, gücümüzle üye, ülke ve yerküre için çalışan bir kadroyuz" ifadelerini kullandı.

Asgari ücreti yükselten güçlü iradenin, Ocak’ta kamu görevlilerinin alım gücünü de yükseltmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Başkan Sezer kamu görevlilerinin maaşlarına yapılacak zam beklentileri ile ilgili de konuştu:

"Kamu görevlilerinin sorunlarına çözüm üretme mücadelemiz birçok sorunu çözmüş, siyasi irade de çok önemli adımlar atmıştır. Fakat ekonomik dalgalanma alım gücümüzü tekrar düşürmüştür. Amacımız; emeğin değerini yükseltmek, gayretimiz ekmeğimizi çoğaltmak, yol haritamız her bir sorunu çözüme kavuşturmaktır. Bu niyetle, kamu görevlilerinin bütçesini artırmaya, adil gelir dağılımına, ilave zamma her zamankinden çok bugün ihtiyaç var diyoruz. Bu çerçevede, enflasyon ve döviz kurundaki dalgalanma kaynaklı kayıpları telafi edecek şekilde asgari ücrette gösterilen irade, tereddütsüz kamu görevlilerine yapılacak ilave iyileştirmelerde de gösterilmelidir. 3 Ocak, kamu görevlisi ve emeklisi için milat olmalı, eşel mobil sistemi uygulanmalıdır."

Başkan Mehmet Sezer konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bizler doğru bildiğimiz bir düşünceyi savunurken karşımızda kimin olduğuna bakmayız. Hakkı söylemekten çekinmeyiz. Başkalarının dedikoduları ya da algı oyunlarına ayıracak vaktimiz de yok. Biz işimize odaklanır başta üyelerimiz olmak üzere tüm kamu görevlileri için elimizden gelen mücadeleyi gösteririz. Bugüne kadar bu böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacak. Birlik ve beraberlik içinde, kardeşlik ortamında sendikal mücadelemizi sizlerin de desteğiyle zirvede sürdürmeye devam edeceğiz."

Başkan Sezer’in konuşmasının ardından ilçe başkanları ve başkan yardımcıları kendi alanlarından sorumlu şube başkan yardımcılarının gözetiminde atölye çalışmaları gerçekleştirdi.