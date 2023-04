Her geçen yıl üye sayılarını artırarak sendikal faaliyetlerini sürdürdüklerini vurgulayan Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, "10 yıl önce karaya, kaleye, denize, gökyüzüne diktiğimiz şanlı bayrağımız zirvede dalgalanmaya devam edecek" dedi.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi genişletilmiş il divan toplantısı yapıldı. Programa Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da katıldı. İftar yemeğinin ardından başlayan programın ilk bölümünde deprem ve sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için okunan hatimlerin duası yapıldı. Daha sonra kürsüye Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer çıktı.

Diğerlerine göre değil değerlerine göre hareket ettikleri sendikal mücadelelerinde her zaman belirli ilkeleri göz önünde bulundurduklarını ve asla popülist sendikacılık yapmadıklarını vurgulayan Başkan Sezer, "İşte bu istikrarlı çizgimizi koruduğumuz için eğitim çalışanlarımız bizlere güven duyuyor. İşte bu istikrarlı çizgimizi koruduğumuz için her sene üye sayımız artıyor. İşte bu istikrarlı çizgimizi koruduğumuz için 10 yıl önce Adana’nın her noktasına, karaya, kaleye, denize ve gökyüzüne diktiğimiz Eğitim-Bir-Sen’imizin şanlı bayrağı dalgalanıyor inşallah bundan sonra da dalgalanmaya devam edecek" dedi.

15 Mayıs’ta belirlenecek mutabakat sonuçlarından da alınlarının akıyla çıkacaklarına inandıklarını vurgulayan Başkan Sezer,"15 Mayıs sendikacılık açısından ne kadar önemli bir gün ise 14 Mayıs da ülkemiz açısından o kadar önemli bir gündür. İstikrarın devamı konusunda hep birlikte ter akıtmaya, sorunların çözümüne odaklanarak üyelerimiz ve ülkemiz için çalışmaya, bir kez daha ’İyi ki Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen var’ dedirtmeye, ülkemizin zor durumda olduğu her an olduğu gibi, 15 Temmuz’daki direniş ruhumuzla iyiliğin inşası, kötülüğün imhası için gayret göstermeye devam edeceğiz"diye konuştu.

Yalçın:" Birçok meseleyi mesele olmaktan çıkardık"

Kuruldukları günden bu yana yasakların kaldırılması, sorunların çözüme kavuşturulması, özlük, sosyal ve mali hakların iyileştirilmesi için mücadele verdiklerini, ter akıttıklarını ifade eden Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise, “Birçok meseleyi mesele olmaktan çıkardık. Nöbete ücret, sınav görev ücretlerinin artırılması, idari izinli günlerde ek ders ödenmesinin sağlanması, kariyer basamaklarında adım atılması, ek gösterge düzenlemesi, sözleşmelilere kadro gibi onlarca sorunu çözdük”ifadelerini kullandı.

Adana teşkilatının aynı şehrin plakası gibi 1 numara olduğunu her zaman vurguladığını dile getiren Yalçın “Samimiyetle, gayretle çalışmasını sürdüren ve çıtayı her geçen gün yükselten Eğitim-Bir-Sen Adana Şube yönetimlerimizi, ilçe ve işyeri temsilcilerimizi, Mehmet Sezer başkanımızın şahsında bu muhteşem teşkilatı tebrik ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Programda Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Abdülaziz Aydın, Adana 2 No’lu Şube Başkanı Mehmet Benli de birer konuşma yaptı. Program günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer ve şube yönetimiyle birlikte, Adana’nın Saimbeyli ilçesinde, otomobillerinin üzerine kaya devrilmesi sonucu vefat eden öğretmenler Dilek Altıparmak, Pınar Özdemir Kılıç, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak’ın ailelerine de taziye ziyaretinde de bulundu.