Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, önceki dönem başkanlarından Mehmet Sezer’in azim ve mücadele dolu yaşamını anlattığı "Yürüme: Bir Yaşam Hikâyesi" adlı kitabının ilk imza günü etkinliğine ev sahipliği yaparak, vefa ve birlik ruhunu bir kez daha ortaya koydu.

Sezer’in kaleme aldığı "Yürüme: Bir Yaşam Hikâyesi" kitabının imza günü etkinliğine ev sahipliği yaptı. Şube hizmet binasında gerçekleşen bu anlamlı buluşmada, sendika yönetimi ve üyeler bir araya gelerek hem kitaba hem de Sezer’in mücadele dolu geçmişine olan vefalarını gösterdi.

Sezer, kitabın yazım sürecinde karşılaştığı zorlukları ve bu eserin nasıl bir yaşam felsefesine dönüştüğünü dinleyicilerle paylaştı. 2017 yılında başlayan ve 2025 yılına kadar süren ve halen devam eden yürüyüş deneyimlerini aktaran Sezer, "Bu eser, benim sadece kişisel bir yürüyüş deneyimim değil, aynı zamanda zorluklara karşı nasıl bir duruş sergilenebileceğine dair bir hikâyedir. Mücadele, dayanışma ve azim, bu kitabın ruhunu oluşturan temel değerlerdir" dedi.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili de etkinlikte bir konuşma yaparak Sezer’in sendika ve eğitim çalışanlarına katkılarını övgüyle bahsetti. Sarıgeçili, "Bugün burada yalnızca bir kitabın tanıtımını yapmıyoruz, aynı zamanda mücadele dolu bir yaşam hikâyesini paylaşarak, bir arada olmanın gücünü ve değerini bir kez daha hissediyoruz. Mehmet Sezer’in kaleme aldığı bu eser, hepimiz için ilham kaynağı olacaktır. Kendisinin ilkeli duruşu ve azmi, Eğitim-Bir-Sen ailesi için her zaman örnek teşkil etmiştir," ifadelerini kullandı.

Sarıgeçili, kitabın yalnızca bir yaşam hikâyesi değil, aynı zamanda mücadele ve dayanışma ruhunun bir yansıması olduğunu vurguladı. Ayrıca, Eğitim-Bir-Sen olarak topluma, eğitime ve kültüre katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.