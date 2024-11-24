Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, “Öğretmenlerimize ve eğitim çalışanlarımıza verilen değer, her şeye değer” dedi.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, Öğretmenler Haftası dolayısıyla eğitim çalışanlarının değerini vurgulayan çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Öğretmenlere duyulan saygının bir ifadesi olarak düzenlenen bu özel çalışmalar öğretmenler ve eğitim çalışanları tarafından da takdirle karşılandı. Sarıgeçili, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının toplumdaki önemine değinerek, “Öğretmenlik, insanlık tarihinin en kadim ve saygın mesleklerinden biridir. Bizler, öğretmenlerimizin fedakârlıkları ve emekleriyle geleceğimizi inşa ettiğini biliyor ve onların hak ettikleri değeri görmeleri için mücadele ediyoruz. Eğitim-Bir-Sen olarak, öğretmenlerimizin yaşadığı sorunları çözmek için her platformda sesimizi yükseltiyor, onların daha iyi şartlarda çalışabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

Sarıgeçili, “Bu özel günleri kutlamak, bu vesile ile çeşitli programlar, etkinlikler düzenlemek, açıklamalar yapmak elbette önemli ancak biz Eğitim-Bir-Sen olarak öğretmenlerimizin değerini yalnızca bir gün değil, her zaman hatırlamak ve hak ettikleri ortamda çalışmalarını sağlamak için gayret ediyoruz. Sembolik günlerin ötesinde, öğretmenlerimizin gerçek sorunlarına çözüm üretilmesi gerektiğine inanıyor, bunun için mücadele ediyoruz” dedi.

Öğretmenler Haftası kapsamında Adana’da farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalarla anlaşmalar yapılarak Eğitim-Bir-Sen üyeleri ve ailelerinin istifade edebileceği yüzde 30’a varan indirimler sağlandığına işaret eden Sarıgeçili, şöyle devam etti:

"Öğretmenler Haftası özelinde bu indirim anlaşmalarıyla üyelerimizin aile ekonomilerine bir nebze olsun katkı sağlamak istedik. Adana’nın önemli firmaları ile indirim anlaşmalarımız yıl boyunca da devam edecek. Ayrıca, sendikamıza üye olsun ya da olmasın tüm eğitim çalışanlarımıza kahve ve çikolata içeren özel hediye paketleri dağıttık. ’Tatlı yiyip tatlı konuşalım’ düşüncesiyle hazırladığımız hediye paketleriyle eğitim çalışanlarımıza bir nebze de olsa moral vermek istedik. Aldığımız olumlu geri dönüşler bizi son derece mutlu etti. Burada tüm eğitim çalışanlarımızın bizim için değerli olduğunu vurguladık. Üyelerimiz ise bizim için özeldir. Onlar için de farklı bir hediye hazırlığı içerisindeyiz. Önümüzdeki günlerde bu hediyeyi de üyelerimize takdim edeceğiz.”

Sarıgeçili, açıklamasının devamında öğretmenlerin yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlara da değinerek, "Öğretmenlerimizin düşük maaş, ek ders ücretleri, atama, mülakat gibi konularda yaşadığı sorunların bir an önce çözülmesi, uzman ve başöğretmenlik ile ilgili daha önce verilen sözlerin tutulması ve eğitimcilere yönelik şiddet olaylarının da son bulması gerekiyor. Eğitimde kalitenin artması, öğretmenlerimizin hak ettikleri değeri görmesiyle mümkün olacaktır. Ancak bu şekilde Öğretmenler Günü’nü kutlamanın bir anlamı olur. Eğitim-Bir-Sen olarak bu sorunların çözümü için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Eğitim camiasına yönelik desteklerini artırarak sürdüreceklerini belirten Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi yöneticileri Öğretmenler Haftası özelinde gerçekleştirdikleri çalışmalarla eğitim çalışanlarına “Bizim için değerlisiniz” mesajını güçlü bir şekilde iletti. Eğitim çalışanları Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi’nin hiçbir öğretmeni ve eğitim çalışanını ayırt etmeden, kendilerine değer verdiğini gösterdiğini vurgulayarak sendika yöneticilerine teşekkür etti.