Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Yasav, Mehmet Akif İnan’ın başlattığı, onun açtığı çığırda cefayla yol alan kahramanların büyüttüğü hak ve özgürlük mücadelesinin 33. yılına girdiklerimi söyledi.

Eğitim-Bir-Sen’in 33. yılı dolayısıyla bir açıklama yapan Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Yasav, "14 Şubat 1992’den bugüne sayısız kazanıma imza atan Eğitim-Bir-Sen, birçok sorunun çözüme kavuşmasını sağlamış; emek mücadelesini yerelden evrensele taşımıştır. Eğitim çalışanlarının mesleki dayanışmasını güçlendirmek, özlük, mali ve sosyal haklarını korumak ve geliştirmek, sorunlarına çözüm bulmak, eğitimin daha nitelikli hâle gelmesi için emek harcamak, eğitim çalışanlarına daha huzurlu, daha verimli çalışma ortamı oluşturmak, ülkenin vesayetin izlerinden tamamen arınmasını sağlamak, demokrasi, hak ve özgürlük alanını genişletmek, kimden gelirse gelsin zalime karşı, kim olursa olsun mazlumdan yana olmak temel varoluş amaçlarımızdır. İnsanımızın aklına, inancına, iradesine dayanıp bütün engelleri ve engellemeleri aştık; mücadelemizi haksızlığa karşı hakkın, baskı ve zulümlere karşı özgürlük ve adaletin yanında sürdürdük. Eğitim meselelerine çözüm önerileri sunduk; fedakâr öncülerimiz ve vefakâr üyelerimizle hak ve özgürlük mücadelesini her zaman daha ileri aşamalara taşıdık, tarihî kazanımlarla taçlandırdık. Yerli değerleri ve millî iradeyi yok etmeyi amaçlayan 28 Şubat süreciyle karşı karşıya kaldığımızda, verdiğimiz özgürlük ve demokrasi mücadelesi, hem sahip olduğumuz inanç ve felsefenin direniş gücü ve yeteneği kazanmasına hem de insanımızla daha yakın, daha çabuk buluşup bütünleşmemize yol açmıştır. Bu zor zamanlarda milletimizle birlikte sıkı ve samimi duruşumuz, temellerimizi tahkim etmiştir. Değer ve özgürlüklere düşman hezeyanlarıyla eğitim alanında korkunç tahribat yapan 28 Şubat darbecilerinin yasak ve yıldırmaları, Eğitim-Bir-Sen’in inanç ve özgürlük mücadelesini zorlamış fakat kazanımlarını hayati ölçüde anlamlı kılmıştır. Önümüze konulan engelleri hep birlikte gönül, iman, ideal ve eylem birliği içinde örgütlenerek aştık. İnanarak örgütlendik, örgütlenerek güçlendik. Başörtüsü yasağından katsayı engeline, sekiz yıllık kesintisiz eğitim dayatmasına kadar, Eğitim-Bir-Sen’in varlığıyla ilişkili bütün alanlar, bütün cephelerden saldırı ve yıkıma maruz kalmıştır. Bu süreçte hak ihlallerinden hak gasplarına, fişlenmelere, taciz edilmelere, işten atmalara, tutuklamalara kadar inanmış insanımıza yapılan saldırı, baskı ve zulümlere karşı kesin bir tavır ve yüksek sesle karşı koyarak direndik. 28 Şubat zulmünün karanlığı, kararlı duruşumuzla blok blok çözüldü, yıkıldı." dedi.

"Bugün kılık ve kıyafet başta olmak üzere inanç ve hayat tarzlarının önünde engellerin kalkmış olmasında, katsayı ve 8 yıllık zorunlu eğitim döneminden 4+4+4 eğitim modeline geçmede, ‘Kur’an’ ve ‘Siyer’ derslerinin müfredata konulmasında, müfredatın militarist, vesayetçi, materyalist içeriğinden ayıklanmasında, öğretmenlerin ‘meslek kanununa sahip olmasında, nöbet ve ek ders ücretlerinin artırılması gibi sayısız kazanımda hep Eğitim-Bir-Sen’in kararlı, inançlı mücadelesi vardır." diyen Yasav, "Devlete paralel hat çekerek millet iradesine kanlı, ateşli pusu atanlara karşı 15 Temmuz’da vatan ve istiklal için hiç tereddüt etmeden alanlara çıkıp tankların, silahların karşısına dikilip ihanete geçit ve fırsat vermezken de aynı inanç ve ruhla hareket ettik. Vatanın ve istikbalin söz konusu olduğu her durumda, hiçbir dünyalık hesap yapmamak, değerlerimize göre belirlediğimiz duruşumuzun diğerlerine göre farkıdır. Bu sebeple, Eğitim-Bir-Sen’in tarihi Türkiye’nin karanlıklardan aydınlığa, darbe dönemlerinden demokrasiye geçmek için tutarlı, ilkeli, cesur mücadelesinin destansı tarihidir. Bu sebeple, Eğitim-Bir-Sen vesayetten kurtulmanın güvencesi, hak aramanın merkezi, demokrasi mücadelesinin adresidir. Bu zorlu süreçte millete karşı vesayetçi yapılarla birlikte hareket edenler eridikçe erimiş, milletle bütünleşen Eğitim-Bir-Sen büyüdükçe büyümüştür. Söylem ve eylemlerini duygu dünyasına, iradesine, özlem ve umuduna tercüman gören eğitim çalışanlarının dalga dalga katılımıyla sürekli büyüyen Eğitim-Bir-Sen, 2011 yılında genel yetkili sendika, bugün itibarıyla 450 bine yaklaşan üye sayısıyla Türkiye’nin en büyük sendikası ve sivil toplum örgütü olmuştur. Sendikal zemini güçlendirme mücadelesinin öncüsü Eğitim-Bir-Sen, emeğimize, ekmeğimize, haklarımıza, özgürlüklerimize, onurumuza, medeniyet davamıza sahip çıkarken, ‘birlikte üretelim, hakça bölüşelim’ anlayışıyla bilinçli, erdemli, adil sendikal duruşun merkezi, eğitim çalışanlarının sesi olmuştur. Sorunları teşhis, çözümleri tespit odaklı çalışmalarla sendikal kulvarda farkımızı ortaya koyduk. Sorunlardan beslenme yolunu değil, çözümlerle güçlenme yolunu seçtik. Hak arayışını müzakere ve mücadele dengesi ile sürdürüp sonuca gittik. Gerektiğinde emek dayanışmasından gelen gücümüzle ama haklılığın verdiği vakur öfkeyle alanlara indik. Konuşmayı, uzlaşmayı öne çıkaran anlayışla kayıplara son verilmesini, kazanımlara yenilerinin eklenmesini sağladık. Yakıp yıkan değil üreten, kırıp döken değil düzelten, cam çerçeve indiren değil fikir bildiren, barikat kuran değil engel kaldıran tavrımızla yasaklara karşı çıktık, özlük ve özgürlük mücadelesini verdik." şeklinde konuştu.

Yasav açıklamasını şöyle tamamladı: "Eğitim, bilgi, hak ve özgürlükler yolunda mücadelelerle geçen 33 iftihar yılını geride bıraktığımız günümüzde, Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan, yol arkadaşı Şükrü Gökdemir, ‘Bir Duruş Adamı’ Erol Battal ve teşkilatımızın ağabeyi Mithat Sevin başta olmak üzere, ahirete irtihal eden bütün yöneticilerimize ve üyelerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu inançlı, cesur öncülerimizden bayrağı devralarak bugünlere ulaştıran genel başkanlarımız Niyazi Yavuz ve Ahmet Gündoğdu’ya, Genel Yönetim Kurulu üyelerimize, sendikamızın her kademesinde görev yapmış başkanlarımıza, başkan yardımcılarımıza, temsilcilerimize; bu soylu yolculuğa ruh katan, emek veren, vakarla çalışan fedakâr ve vefakâr tüm dava arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum."